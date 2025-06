Regione Lazio, via libera al calendario della caccia: stagione aperta dal 21 settembre al 31 gennaio

Con decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e su proposta dell’assessore alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini, è stato approvato il calendario venatorio regionale e il regolamento per la stagione 2025-2026 nel Lazio.

La stagione avrà inizio il 21 settembre 2025 e terminerà il 31 gennaio 2026. Per l’intero periodo la caccia è consentita tre giorni a settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

«Con largo anticipo rispetto ai tempi prefissati – dichiara l’assessore Righini– approviamo il calendario venatorio che è stato stilato dopo un lavoro di concertazione con il comitato faunistico venatorio regionale e dopo aver ottenuto il parere favorevole di Ispra. Siamo, quindi, pienamente soddisfatti del risultato raggiunto che sono certo soddisferà anche le associazioni di categoria».

L’esercizio alla specie cinghiale è fissato dal 1° ottobre al 31 gennaio, e sarà disciplinato con successivo regolamento. La caccia in selezione, sempre della specie cinghiale, viene esercita secondo i piani di prelievo approvati dalla Regione Lazio.

Con un successivo provvedimento, verrà regolamentato l’esercizio venatorio per il versante laziale del Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise con specifiche misure a tutela dell’orso bruno marsicano da applicarsi nell’area critica: Monti del Cicolano, Monti Ernici, area contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nelle Zone Speciali di Conservazione con la presenza dell’orso bruno. Con ulteriore provvedimento, verrà regolamentato l’esercizio venatorio sull’isola di Ponza.

Per esercitare la caccia, il cacciatore dovrà essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale. Mentre, per il prelievo di selezione è previsto uno specifico tesserino.

È possibile consultare il testo integrale del nuovo calendario venatorio a questo link:

https://www.regione.lazio.it/notizie/Calendario-venatorio-regionale-regolamento-stagione-2025-2026-Lazio

