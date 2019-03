Regione, Lena (PD): 40 milioni per sostegno globale alla famiglia

“40 milioni nel triennio 2019-2021 per asili nido, anziani, consultori, lavoro e benessere” -Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Regione Lazio-

“Un piano a sostegno della famiglia – continua Lena – che offrirà servizi per combattere discriminazione e diseguaglianza economica e sociale. Si comincia a ottobre 2019 con aiuti di carattere socio-assistenziale: 6 milioni per il pagamento delle rette degli asili nido; 9 milioni per l’assistenza domiciliare. Sarà poi la volta dei consultori: 13 milioni per il potenziamento delle attivita’ di screening oncologico, il rinnovo di strutture e tecnologie, l’assunzione di 100 unità di personale: ginecologi, psicologi e pediatri.

“Si interverrà poi a sostegno del lavoro: 5 i milioni di euro che la Regione destinerà all’avvio di due bandi che verranno pubblicati entro giugno. Il primo per il sostegno all’autoimpiego: 3,5 milioni per la nascita di nuove imprese per lavoratori coinvolti nella riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Il secondo per il welfare aziendale: 1,5 milioni per la realizzazione di piani dedicati al benessere dei lavoratori volti a incentivare la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, con contributi a supporto della genitorialità. È un sostegno alla famiglia a 360°, un’opportunità concreta di sviluppo e crescita per quella che è la colonna portante della nostra società” conclude Lena”