Regione, nasce ExperienceLazio.it: il portale che racconta l’anima agricola del territorio

È stata presentata questa mattina ExperienceLazio.it, la nuova piattaforma digitale pensata per raccontare — e valorizzare — l’agricoltura multifunzionale del Lazio. Un progetto ambizioso, che mette al centro le aziende agricole della Regione, trasformandole in protagoniste di un racconto fatto di esperienze autentiche, accoglienza rurale, prodotti a chilometro zero e legami profondi con il territorio.

Realizzata da Commodore Industries, la piattaforma nasce per sostenere la diversificazione agricola, oggi riconosciuta come una leva strategica non solo per la sopravvivenza economica delle imprese, ma anche per la coesione sociale e ambientale delle aree rurali. Il portale si articola in due strumenti principali: un sito web e un’app mobile, entrambi intuitivi e ricchi di contenuti.

Attraverso schede dedicate a ogni azienda agricola, corredate da immagini, video, contatti e geolocalizzazione, gli utenti potranno scoprire un Lazio inedito: fatto di agriturismi, fattorie didattiche, esperienze di oleo- e enoturismo, attività sociali e servizi alla persona. Il tutto accessibile con un clic, in modo diretto e trasparente.

Il progetto si rivolge a una platea ampia:

Cittadini e turisti, in cerca di esperienze autentiche legate al mondo rurale;

Imprese agricole, che possono promuovere i propri servizi e stringere nuove collaborazioni;

Giornalisti e operatori del settore, per accedere a dati verificati e aggiornati;

Enti locali, interessati a mappare e valorizzare le risorse agroalimentari del territorio.

“Una promessa mantenuta per l’agricoltura del futuro”

«Si tratta di un’altra promessa mantenuta» ha dichiarato Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare del Lazio. «La diversificazione rappresenta una delle colonne portanti dell’economia agricola regionale e oggi, più che mai, è la chiave per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali che coinvolgono il nostro sistema produttivo».

Accanto a lui, l’assessore al Turismo Elena Palazzo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il turismo rurale: «Con ExperienceLazio.it facciamo un passo deciso verso un turismo esperienziale, autentico, connesso alle eccellenze locali. Una sinergia tra agricoltura e accoglienza che rafforza l’identità del Lazio e rende giustizia alla ricchezza del nostro entroterra».

Una rete da 1400 imprese, tra giovani, donne e territori da riscoprire

Oggi, sono circa 1.400 le imprese agricole multifunzionali iscritte negli elenchi regionali, molte delle quali guidate da giovani imprenditori e donne (più di un terzo nel settore agrituristico). Si tratta di un patrimonio umano ed economico che contribuisce a:

contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane;

proteggere campagne e boschi;

diffondere modelli di economia circolare e sostenibilità.

ExperienceLazio.it vuole essere lo strumento con cui attivare — da subito — percorsi di crescita e sviluppo a partire da chi, ogni giorno, lavora la terra, ospita viaggiatori, produce eccellenze e costruisce comunità.

Un’iniziativa concreta che racconta l’agricoltura del futuro. Ma che, allo stesso tempo, ci riporta alle radici più profonde della nostra identità regionale.

