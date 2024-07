Regione, Righini: “Mille iniziative per vivere i parchi del Lazio”

«È partita anche quest’anno l’iniziativa “Vivi i Parchi della Regione Lazio” con tantissimi eventi nelle aree protette regionali. Una bellissima opportunità per tutti i cittadini, bambini, ragazzi e famiglie, per scoprire le bellezze della nostra regione e vivere la natura in modo sostenibile.

Tanti eventi gratuiti, tante occasioni per scoprire la biodiversità, i paesaggi, la storia, l’archeologia e i prodotti tipici dei territori protetti della nostra regione.

Dal trekking al birdwatching, dalle attività per bambini alle visite guidate nei borghi, dalle mostre naturalistiche ai convegni sulla biodiversità, fino alle degustazioni dei prodotti a marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”.

Mille iniziative e attività tra giugno e settembre 2024 da svolgere in natura e diffuse su tutto il territorio regionale con l’obiettivo d’incentivare, per cittadini,

Comuni e operatori del settore, le opportunità legate al turismo sostenibile e di prossimità. Tutti i dettagli e il programma su parchilazio.it».

É quanto dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

