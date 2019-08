ReinvenTIAMO Roma. Campidoglio, città partecipa a bando “Reinventing Cities” su rigenerazione urbana

Roma Capitale parteciperà al nuovo bando internazionale “Reinventing Cities” avviato dalla C40 Cities Climate Leadership Group che sarà lanciato quest’anno in autunno e che coinvolgerà tutte le città della rete C40. E’ quanto approvato con la memoria di Giunta capitolina.

“Agire sui cambiamenti climatici a tutela e salvaguardia dell’ambiente. E allo stesso tempo migliorare la vita dei cittadini restituendo loro spazi abbandonati, riqualificandoli attraverso progetti innovativi. Si tratta di un’occasione per Roma per puntare sulla rigenerazione urbana. Per migliorare sempre di più la città grazie a progetti innovativi unici che non potranno che dare un contributo reale alla vita dei cittadini attraverso un sostegno a tutela della salvaguardia dell’ambiente”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Si tratta di un bando internazionale che ha l’obiettivo di stimolare sviluppi innovativi a zero emissioni di carbonio a livello globale e attuare le migliori idee per trasformare siti sottoutilizzati in baluardi di sostenibilità e resilienza sostenendo, allo stesso tempo, la collaborazione attiva tra pubblico e privato.

Un nuovo approccio alla città basato sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato. Roma Capitale parteciperà attraverso il programma ReinvenTIAMO Roma che si svilupperà attraverso una call per progetti innovativi mediante manifestazioni di interesse e procedure concorrenziali rivolte a investitori, operatori, progettisti in dialogo con l’amministrazione pubblica e le comunità. L’obiettivo è individuare le funzioni migliori per la trasformazione dei luoghi, condivise e sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Si punta così a promuovere un’azione coordinata di trasformazione urbana anche attraverso il coinvolgimento di enti pubblici e organizzazioni rappresentative del mondo dell’imprenditoria.

Nella pubblicazione del bando i candidati saranno invitati a esprimere il loro interesse per uno o più siti su una piattaforma web dedicata (una manifestazione di interesse) a cui seguirà una consultazione online aperta ai cittadini per la votazione delle proposte. Infine, una commissione selezionerà una short list e si giungerà poi all’offerta vincolante che comprenderà: progetto architettonico, progetto di gestione, piano economico e finanziario, offerta economica, garanzie bancarie.

“Roma deve e vuole essere protagonista anche attraverso la rigenerazione urbana intesa come reale servizio al territorio nella sua concezione più innovativa rispetto all’attuale richiesta di chi vive gli spazi. Per questo è molto importante partecipare all’iniziativa Reinventing Cities che ci permette di proseguire e concretizzare la costruzione di una strategia generale per portare la città a immaginare modalità innovative di rigenerazione dei suoi spazi abbandonati”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori