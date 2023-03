Report su impianto sportivo via del Pergolato e proposta Gruppo Locale Verdi Quinto Municipio

Riportiamo qui di seguito un report sull’impianto sportivo di via del Pergolato, a cura di: Giordano Di Vetta, Giulio Mattone, Giorgio Gonnella che nel pomeriggio del 19 marzo 2023 hanno effettuato un sopralluogo della struttura sportiva in Zona Alessandrino, adiacente al parco di Tor Tre teste

Posizione: https://goo.gl/maps/K6zfAgJyEuN4QLPJ7

Proprietà: Comunale

Ente gestore: ASD Quarticciolo srl

Stato dei Luoghi: Sono presenti 1 campo da calcio, 2 campi da calcio a 7 in pozzolana, un campo da tennis in erba sintetica (pessimo stato) L’impianto risulta inutilizzato dalla stagione sportiva 2016-2017. Le strutture di servizio all’impianto, spalti e spogliatoi sono in avanzato stato di deterioramento.

Criticità:

stato deterioramento impianto L’ara di accesso adiacente a via delle Susine (evidenziata in giallo) non è illuminata e viene utilizzata come discarica abusiva e attività di spaccio e prostituzione.

Proposta Gruppo Locale Verdi Quinto Municipio

Recupero dell’impianto e assegnazione a soggetti in grado di saperlo valorizzare.

Accesso su via delle Susine Depaving e piantumazione alberature – Costruzione di vialetto ciclopedonale per accesso a impianto, contestuale recupero dell’area parcheggio adiacente a via delle Susine

Link Stampa locale:

https://abitarearoma.it/quel-parcheggio-e-quel-campo-di-calcio-in-via-del-pergolato/

Identificativo Database Roma Capitale

https://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_sport_impianti_sportivi.page?specialities=&disabilities

=&municipalities=&name=pergolato