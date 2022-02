Responsabilità e dignità

Uno dei più elevati, potenti, chiari, e ricchi di significato, discorsi di insediamento presidenziale che abbia mai ascoltato.

L’attenzione per le minoranze, per le diversità, per il lavoro, per la pace, per un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente naturale; è questa la cifra dell’appello alla responsabilità che oggi il vecchio-nuovo Presidente della Repubblica ha rivolto ai parlamentari e, nello stesso tempo, a tutti gli italiani. La parola più ripetuta: dignità.

E poi partecipazione e unità.

Nella crisi e nella confusione in cui è piombata la classe politica italiana, solo Sergio Mattarella rimane un saldo e sicuro esempio di una politica fondata su principi etici universali, una politica in grado di indicare obiettivi concreti e condivisibili dalla maggioranza del popolo italiano.

Auguri, Presidente Mattarella, e buon lavoro.