Restringimento carreggiata Flaminia a seguito caduta massi. Messa in sicurezza di un ulteriore tratto del costone

In riferimento al costone della S.S. n° 3 Flaminia, da cui lo scorso 24 gennaio si sono distaccati alcuni massi, ed ai relativi lavori di messa in sicurezza per i quali è stata ristretta ad una corsia un tratto della carreggiata, riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del Presidente del Municipio Roma XV Stefano Simonelli.

“Durante la collocazione della rete a contatto, la formazione dei fori e la posa in opera di funi e tiranti, sono state riscontrate da ANAS criticità su nuovo tratto del costone (circa 30 metri).

La messa in sicurezza di quest’ulteriore tratto, dove ANAS già sta lavorando, farà slittare di circa 7 giorni i termini precedentemente indicati (restringimento cantiere con riapertura di due corsie da 3,0 m ognuna: fine febbraio 2019 – termine lavori: 12 marzo 2019).

ANAS ci ha assicurato il massimo impegno delle proprie squadre che devo dire, passando quotidianamente sulla Flaminia, hanno lavorato sin da subito con grande intensità”.