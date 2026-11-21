Via della Giustiniana è tornata transitabile in entrambi i sensi di marcia dalle 15.30 di ieri, venerdì 21 novembre, chiudendo una parentesi di tredici giorni di chiusura tra i civici 906 e 920 scattata su disposizione dei Vigili del Fuoco dopo la caduta di un albero sulle reti di protezione e la richiesta di accertamenti sull’intero costone.

Il punto sulle operazioni arriva dal presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e dall’assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, che sottolineano come si sia lavorato senza sosta proprio memore dei mesi di blocco registrati sulla stessa strada nel 2008 e nel 2009.

La riapertura è stata resa possibile da due interventi di disboscamento delle alberature, tre approfondimenti eseguiti dai geologi e dall’installazione di cento metri lineari di new jersey con relative reti Keller messi a disposizione da Risorse per Roma; la nuova disciplina viaria impone tuttavia limitazioni ai veicoli oltre le 3,5 tonnellate, ragione per cui il Municipio ha già scritto ad Ama e Atac per gestire servizi e collegamenti.

La rimodulazione delle risorse tra Campidoglio e Municipio e il ringraziamento alla rete degli uffici tecnici

Sul fronte strutturale, l’11 novembre il Municipio aveva chiesto di rimodulare risorse già esistenti per garantire il monitoraggio e il ripristino completo della rete di contenimento, ottenendo il 12 novembre il supporto dell’assessora capitolina Ornella Segnalini e il 16 novembre l’ok di Risorse per Roma.

Secondo il cronoprogramma della società partecipata, i lavori complessivi — della durata stimata di circa un mese, con possibili chiusure parziali annunciate preventivamente — partiranno a gennaio. Torquati e Chirizzi hanno infine rivolto un ringraziamento alle maestranze, a Risorse per Roma, agli uffici capitolini e municipali dei Lavori Pubblici, al Dipartimento Ambiente, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e all’assessore municipale Marcello Ribera per aver seguito ogni passaggio legato alle alberature.

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