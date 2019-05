Riaperta la corsia centrale di via Tiburtina

“Riaperta via Tiburtina. Da questa mattina – annuncia trionfalmente su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi – bus, auto e moto sono tornati a percorrere la corsia centrale di una delle principali strade della città, chiusa da quasi dieci anni a causa di lavori sull’impianto fognario. Il tratto tra la stazione Tiburtina e il quartiere di Casal Bruciato torna dunque interamente libero: si tratta di una piccola rivoluzione per una zona che, per troppo tempo, era stata penalizzata da rallentamenti del traffico e disagi”..

“Quello che fino a qualche settimana fa era un parcheggio mal tenuto, ora e’ una splendida carreggiata completamente rifatta. Oggi ho voluto essere presente alla riapertura della strada, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa che ringrazio per l’impegno con cui ha lavorato, insieme ai tecnici del dipartimento Lavori pubblici e agli altri uffici del Campidoglio, per rendere possibile l’inaugurazione.

“Questa mattina ho incontrato anche tanti cittadini e commercianti che da anni attendevano il completamento di quest’opera che va a riqualificare l’intera area della Tiburtina”.

A quando la riapertura del resto della consolare chiudendo tutti i cantieri?

(La foto con la sindaca è del 5 aprile scorso, l’altra è di oggi)