Riaperta via dei Fori Imperiali: ma via Cavour resta a metà per la messa in sicurezza della Torre dei Conti

Da questa mattina, mercoledì 18 febbraio 2026, via dei Fori Imperiali ha riaperto al traffico dopo la chiusura temporanea per verifiche sulle celebri alberature e interventi di manutenzione straordinaria.

Il cuore archeologico della città torna a respirare, restituendo ai romani e ai turisti la direttrice simbolo tra Piazza Venezia e il Colosseo.

Il ripristino della viabilità consente il ritorno sui percorsi standard per le linee più utilizzate:

Linea nMB (Rebibbia / Laurentina): devia via Labicana e via Merulana (dir. Rebibbia) e via degli Annibaldi (dir. Laurentina).

La chiusura di via Cavour, altezza largo Corrado Ricci, è legata ai lavori in corso sulla Torre dei Conti, che lo scorso novembre ha subito un parziale cedimento interno durante i lavori di restauro previsti dal PNRR per il piano “Caput Mundi”.

Lavori in corso: consolidamento statico e messa in sicurezza dei paramenti murari.

Obiettivo finale: la pedonalizzazione definitiva di Largo Corrado Ricci, prevista entro giugno 2026, che trasformerà l’area in un nuovo spazio pubblico integrato nel complesso archeologico dei Fori Imperiali.

