Riaperta via dei Fori Imperiali: ma via Cavour resta a metà per la messa in sicurezza della Torre dei Conti
Ripristinate le linee Bus 51, 85, 87 e 118
Da questa mattina, mercoledì 18 febbraio 2026, via dei Fori Imperiali ha riaperto al traffico dopo la chiusura temporanea per verifiche sulle celebri alberature e interventi di manutenzione straordinaria.
Il cuore archeologico della città torna a respirare, restituendo ai romani e ai turisti la direttrice simbolo tra Piazza Venezia e il Colosseo.
Linee bus: torna la normalità, ma non per tutte
Il ripristino della viabilità consente il ritorno sui percorsi standard per le linee più utilizzate:
-
Percorsi regolari: linee 51, 85, 87 e 118 transitano nuovamente su via dei Fori Imperiali.
-
Linee ancora deviate: a causa della chiusura di via Cavour (tratto finale verso i Fori), restano su percorsi alternativi le linee 75, 117 e la notturna nMB.
Percorsi alternativi principali:
-
Linea 75 (Indipendenza / Poerio): devia via degli Annibaldi, via Nicola Salvi e Piazza del Colosseo.
-
Linea 117 (San Giovanni / Centro): passa per via Labicana e via Merulana per aggirare Largo Corrado Ricci.
-
Linea nMB (Rebibbia / Laurentina): devia via Labicana e via Merulana (dir. Rebibbia) e via degli Annibaldi (dir. Laurentina).
La Torre dei Conti resta sotto osservazione
La chiusura di via Cavour, altezza largo Corrado Ricci, è legata ai lavori in corso sulla Torre dei Conti, che lo scorso novembre ha subito un parziale cedimento interno durante i lavori di restauro previsti dal PNRR per il piano “Caput Mundi”.
Lavori in corso: consolidamento statico e messa in sicurezza dei paramenti murari.
Obiettivo finale: la pedonalizzazione definitiva di Largo Corrado Ricci, prevista entro giugno 2026, che trasformerà l’area in un nuovo spazio pubblico integrato nel complesso archeologico dei Fori Imperiali.
