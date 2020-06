Riaperti in sicurezza i Tourist Info Point di Roma 

Dal 12 giugno 2020 sono stati riaperti al pubblico i tre Tourist Info Point di Via dei Fori Imperiali, Via Minghetti e Castel S. Angelo, che tornano ad accogliere cittadini e visitatori in tutta sicurezza.

L’operatività dei corner turistici dedicati all’accoglienza è garantita dall’adozione di tutte le misure volte alla prevenzione del rischio epidemiologico: ambienti sanificati, dotazione di mascherine per il personale e pannelli in plexiglas sui banconi in corrispondenza di ciascuna postazione. In tutti i Tourist Info Point, strisce distanziatrici a terra consentono il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, mentre cartelli informativi sulle porte di ingresso informano sul contingentamento degli accessi, sull’obbligo di utilizzo della mascherina e sull’utilizzo del gel disinfettante per le mani, fornito in appositi dispenser.

Oltre a ricevere informazioni su eventi e accadimenti cittadini, i visitatori potranno acquistare i biglietti ATAC e le tessere MIC Card, per l’accesso dei residenti romani alla rete dei Musei Civici. Dal 14 giugno, torneranno in vendita anche le card turistiche Roma Pass da 48 ore e 72 ore, che propongono sconti per eventi e servizi turistici, nonché l’accesso gratuito illimitato alla rete del trasporto pubblico per l’intera validità della tessera.

Si lavora frattanto alla prossima riapertura dei restanti Tourist Info Point degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e della stazione Termini.

La fascia oraria di apertura va dalle 9.30 alle 19.00, 7 giorni su 7. Resta operativo, per le indicazioni a turisti e cittadini, anche il servizio telefonico 06. 06. 08, sempre attivo 7 giorni su sette dalle ore 9.00 alle 19.00.

“La riapertura dei Tourist Info Point è un bel segnale di ripartenza per la città, un invito a riscoprirla rivolto anche ai romani. Con le sue bellezze artistiche e i suoi gioielli culturali, Roma è una continua sorpresa per tutti. In attesa del ritorno dei turisti stranieri, questo momento ci vede orientati a un turismo di prossimità: per molti romani e italiani può essere l’occasione per riscoprirla e visitarla con calma, tornando anche a frequentare ristoranti e negozi”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.