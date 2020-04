Riapertura delle librerie, Regione Lazio: Successo di pubblico

Bilancio positivo – comunica in una nota la Regione Lazio – per la riapertura, oggi, delle librerie nel Lazio. Nella maggioranza di queste l’attività è ricominciata e, di quelle che non sono ancora ripartite, molte si accingono a farlo nei prossimi giorni. Orari e modalità di apertura non sono stati ancora quelli standard e sono stati adattati alla situazione ma, nonostante questo e malgrado la giornata di pioggia, la risposta del pubblico è stata buona e le vendite non sono mancate.

“Non sono stati riscontrati – prosegue la nota – problemi nell’applicazione delle regole fissate dal Vademecum in 10 punti redatto dalla Regione Lazio in collaborazione con i rappresentanti dei librai del Lazio. Non ci sono stati assembramenti e la clientela ha rispettato praticamente ovunque le regole di distanziamento individuale e le disposizioni igieniche e organizzative. In merito a queste ultime, i giorni passati sono stati necessari in molte attività per installare strutture – ad esempio strutture di plexiglas alle casse – e reperire dispositivi di protezione individuale (come mascherine, guanti o visiere) per i dipendenti e guanti monouso e gel disinfettante per la clientela”.

