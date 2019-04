“Riapertura Metro Spagna, ennesima presa in giro per romani e turisti

«A due giorni dalle festività pasquali, e con la città presa d’assalto dai turisti, l’apertura della fermata Spagna continua a rimanere un miraggio. L’annuncio relativo alla conclusione del collaudo di questa stazione e la sua conseguente riapertura sono stati smentiti dai tecnici del ministero che, nonostante ripetuti solleciti, non hanno ancora ricevuto la documentazione utile a dare il nullaosta propedeutico al ripristino delle attività della stazione.

Ancora una volta l’amministrazione fa promesse che poi vengono puntualmente disattese. L’assessore Meleo la smetta con queste pagliacciate, prenda atto delle modalità fallimentari con le quali sta gestendo la mobilità cittadina, chieda scusa ai romani per i disagi che, ormai da tempo immemore, sono costretti a subire e rassegni le dimissioni. Non c’è più tempo da perdere: è arrivato il momento di passare il testimone a chi ha le capacità per governare la città ».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.