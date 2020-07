Riapertura scuole. Docenti e società sportive: “Didattica inpresenza, le palestre scolastiche non si toccano”

Inoltre, sarà impossibile per centinaia di migliaia di cittadini, soprattutto giovani, di frequentare le attività sportive che le Associazioni organizzano in orario pomeridiano-serale proprio nelle palestre scolastiche.”

Così si sono espressi Nando Bonessio docente di Ed. Fisica e Claudio Ortale Coordinatore dell’Osservatorio romano dei Centri Sportivi Municipali, che così hanno proseguito: “su questa assurdo sistema di risolvere un problema creandone un altro, abbiamo lanciato un Petizione online “DIDATTICA IN PRESENZA: LE PALESTRE SCOLASTICHE NON SI TOCCANO”, che in pochissimi giorni ha raccolto 6000 sottoscrizioni ( http://chng.it/W2g8zHJ7 ). Nella petizione, chiediamo che vengano impartite dal Governo a tutti i Presidi delle scuole italiane indicazioni precise che escludano categoricamente l’uso delle palestre, presenti nelle sedi scolastiche, per destinazioni diverse dall’Educazione-Motorio-Sportiva. Per consegnare la petizione e spiegare i motivi della nostra protesta, venerdì 17 luglio alle ore 11,30 saremo in viale Trastevere a Roma al Ministero dell’Istruzione insieme a numerosi docenti di Ed. Fisica e rappresentanti di Associazioni e Società Sportive.”