Torna accessibile dopo decenni uno spazio simbolico della Roma delle origini, affacciato su piazza Bocca della Verità tra Campidoglio, Palatino e Circo Massimo. Apre al pubblico in via dei Cerchi, all’interno del cosiddetto Palazzo dei Musei nell’antica area del Velabro, il nuovo Visitor Center del CArMe (Centro Archeologico Monumentale), nato grazie alle risorse del Pnrr Caput Mundi dal lavoro congiunto tra Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Dipartimento trasformazione digitale.

L’edificio — che nel secolo scorso fu sede del Museo dell’Impero Romano e del Museo di Roma — diventa così il punto di partenza e di interpretazione della Nuova Passeggiata Archeologica, l’itinerario pedonale gratuito che unisce i sette grandi paesaggi del centro monumentale: Campidoglio, Fori, Velia, Colle Oppio e Colosseo, Celio, Palatino e Circo Massimo, Velabro.

Quattro sale tra archeologia, urbanistica e memoria: Gualtieri e Parisi Presicce lanciano il cantiere culturale

Il percorso del centro, visitabile gratuitamente dal 27 novembre ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16, si articola in quattro ambienti. Dopo una prima sala dedicata alla stratificazione storica dalla quota del sottosuolo alla prospettiva a volo d’uccello, il visitatore accede al cuore multimediale: un plastico tridimensionale in scala 1:500 dell’intera Area Archeologica Centrale su cui il videomapping e le proiezioni murarie disegnano il tracciato della Nuova Passeggiata Archeologica e le connessioni tra i siti.

La terza sala dà spazio alle testimonianze delle diverse professionalità coinvolte nel progetto, mentre la quarta chiude con una proiezione immersiva di carte storiche e documenti sulle trasformazioni urbane nei millenni.

«Il nuovo Centro Visitatori di via dei Cerchi, con il suo coinvolgente racconto digitale, aiuta a cogliere le tracce delle diverse epoche che hanno trasformato quest’area e aiuta ad apprezzare meglio la Nuova Passeggiata Archeologica, pensata per far vivere il cuore antico di Roma come parte della città di oggi», spiega il sindaco Roberto Gualtieri, annunciando che il restauro dello stabile proseguirà per ospitare il Museo della Città.

Un orizzonte ribadito dal sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce: «Restituire oggi questi spazi alla fruizione pubblica significa avviare concretamente la costruzione di un nuovo luogo permanente dedicato alla conoscenza e al racconto della città».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza