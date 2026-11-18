Torna a disposizione dei cittadini la Biblioteca Villa Leopardi, storico presidio culturale di via Makallè, nel cuore del Municipio II. Al taglio del nastro di oggi hanno partecipato gli assessori capitolini Massimiliano Smeriglio (Cultura) e Pino Battaglia (Periferie e PNRR).

Si tratta della quinta struttura su 21 a rialzare la saracinesca nell’ambito del programma PUI Cultura, finanziato con le risorse europee del PNRR e attuato dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

L’intervento ha restituito al quartiere una sede di 370 metri quadrati distribuita su due livelli, completamente ammodernata sotto il profilo energetico e tecnologico: dal rifacimento della facciata, della scala esterna e degli infissi fino al rinnovo integrale dell’illuminazione e della connettività dati.

Il cronoprogramma del Campidoglio: oltre metà delle sedi riaperte entro dicembre, 110 presidi al 2027

L’obiettivo dell’amministrazione è imprimere un’accelerazione decisiva al calendario delle consegne. Come spiegato dall’assessore Battaglia, l’intento è riaprire più della metà delle biblioteche coinvolte nel piano entro il mese di dicembre, valorizzando il lavoro sinergico tra Città metropolitana e Istituzione Biblioteche.

Smeriglio ha invece allargato lo sguardo alla strategia complessiva per la Capitale: grazie ai fondi Next Generation UE, Roma punta a raggiungere quota 110 presidi culturali entro il 2027 — tra biblioteche, aule studio e poli civici, di cui dieci solo nel Municipio II — garantendo un punto d’aggregazione ogni 25 mila abitanti. Le prossime tappe riguarderanno la sede di via della Lega Lombarda e la biblioteca Tullio De Mauro a Villa Mercede.

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