“Riaprite la Regione”: l’opposizione alza la voce contro l’immobilismo della Pisana

E’ passata poco meno di una settimana dall’ultima mobilitazione, e i partiti di opposizione in Regione Lazio hanno nuovamente fatto sentire la loro voce, ma questa volta con una protesta decisa e determinata. Ieri, mercoledì 2 ottobre, il Consiglio regionale è diventato teatro di un’iniziativa clamorosa, in segno di dissenso contro il congelamento delle attività d’aula.

Sotto un grande striscione che recita “Riaprite la Regione”, i capigruppo dei sei partiti dell’opposizione hanno preso posizione di fronte alla sede del Consiglio, manifestando un malcontento palpabile per la paralisi amministrativa che attanaglia la Pisana.

Da ben due mesi, dal 1° agosto, non vengono convocati consigli, e le riunioni dei capigruppo si chiudono senza alcuna data concordata per riprendere i lavori, lasciando i cittadini in attesa di risposte.

Le cause di questo stallo sono chiare: una lotta intestina all’interno della maggioranza di centrodestra. Forza Italia reclama a gran voce una maggiore rappresentatività in giunta, avendo visto il proprio gruppo crescere a sette membri grazie a quattro nuovi consiglieri, mentre la Lega ha visto un crollo dei propri rappresentanti, scendendo da tre a uno.

Entrambi i partiti vantano due assessori, ma né il senatore Claudio Fazzone né il leader nazionale Antonio Tajani sono soddisfatti della situazione attuale.

Questa tensione interna ha portato a una paralisi politica senza precedenti: gli assessori forzisti Schiboni e Regimenti si rifiutano di partecipare alle riunioni di giunta, mentre il capogruppo Simeoni blocca ogni tentativo di convocare il Consiglio. In un contesto simile, l’assenza di Forza Italia metterebbe a rischio il numero legale necessario per le votazioni.

“Come ‘ogni maledetto mercoledì’, manifesteremo in maniera continua e determinata,” affermano i rappresentanti di Pd, Iv, Azione, Polo Progressista, AVS e M5S, evidenziando la gravità della situazione.

“Questo giorno è tradizionalmente dedicato al Consiglio regionale, e chiediamo la riapertura della Regione. Dopo oltre due mesi di immobilismo, è urgente riprendere i lavori dell’Aula, bloccati a causa delle risse interne alla maggioranza sui numeri e le deleghe degli assessori. Esigiamo che il presidente Rocca venga in Consiglio a riferire e a spiegare se è in grado di garantire la governance della Regione.

La situazione è insostenibile: dalla gestione dei fondi europei ai progetti del Pnrr, dalle liste d’attesa ai servizi pubblici. I cittadini del Lazio non possono più subire i danni di questa interminabile guerra per le poltrone.”

Con la determinazione di chi sa che il tempo è scaduto, i partiti di opposizione si preparano a far sentire la loro voce e a lottare per un Lazio più giusto e attivo.

