Un patrimonio archeologico e spirituale riemerso dall’oblio nel quadrante orientale della Capitale. Le catacombe di San Zotico a Borghesiana — rimaste inaccessibili per cinquant’anni, o secondo alcune ricostruzioni persino dal 1927 — sono tornate visitabili dopo due anni di interventi, alla presenza di circa 150 cittadini, del professor Vincenzo Fiocchi Nicolai del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana e dell’Accademia dei Lincei, di monsignor Pasquale Iacobone, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, e di don Gianfranco Salticchioli, parroco di San Giovanni Maria Vianney.

Lo rende noto in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco, sottolineando il valore storico di un complesso ipogeo risalente agli inizi del IV secolo, frequentato a lungo fino all’Alto Medioevo, individuato agli inizi del Settecento e studiato sistematicamente solo dalla fine dell’Ottocento: un sistema sotterraneo che rappresenta oggi il più vasto del Lazio, con cunicoli che raggiungono i 400 metri di sviluppo.

Valorizzazione turistica e religiosa, appuntamento il 10 febbraio e raccordo con Gabii

L’amministrazione municipale punta ora a una fruizione strutturata per i romani e i visitatori esterni, così da accrescere l’attrattività del Municipio VI delle Torri.

«Stiamo lavorando alla prossima apertura straordinaria per il 10 febbraio, in cui si ricorda il martire San Zotico — spiega Franco —. Sarà un’apertura a tutti i cittadini e speriamo di farne un sito turistico e religioso in grado di attirare l’attenzione di tutti. Insieme ai grandi progetti culturali come la Città della Conoscenza e a Gabii, raggiungiamo un importante risultato culturale per il nostro territorio».

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