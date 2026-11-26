Erano intenti a caricare su un furgone parti meccaniche e di carrozzeria di autovetture rubate giorni prima quando sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri. Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 novembre i militari della stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato in flagranza di reato per ricettazione in concorso un 36enne moldavo e un 44enne romeno, entrambi con precedenti.

Transitando in via Pietro Olina 49, i carabinieri hanno notato quattro uomini al lavoro intorno al veicolo: all’arrivo della pattuglia due complici si sono dileguati a piedi, mentre i due indagati sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di 12mila euro in contanti.

Dalle denunce per i furti in via Mosca e viale Londra al processo per direttissima

Le verifiche condotte dai militari hanno accertato che i pezzi meccanici e di carrozzeria erano stati smontati e sottratti, tra il 12 e il 13 novembre scorsi, da due macchine lasciate in sosta in strada — rispettivamente in via Mosca 73 e in viale Londra — già oggetto di denuncia da parte dei proprietari.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, repertato e custodito in caserma in vista del deposito al Tribunale di Roma; su disposizione della magistratura, i due arrestati sono stati trattenuti in attesa del giudizio direttissimo.

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