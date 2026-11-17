Da ragazzo cresciuto nel vivaio giallorosso a colonna dell’Arsenal e della Nazionale, senza mai recidere il filo con la propria città d’origine. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accolto in Campidoglio Riccardo Calafiori per rendere omaggio alla sua ascesa internazionale e consegnargli una targa come ambasciatore di Roma nel mondo.

L’incontro — arricchito dal dono di una maglia dell’Arsenal al primo cittadino, da una foto davanti alla Lupa Capitolina e da un saluto all’Assemblea Capitolina — è stato l’occasione per celebrare il legame tra il calciatore e la Capitale. «È uno sportivo e una persona straordinaria, che ci rende orgogliosi con i suoi successi e svolge la funzione di ambasciatore della nostra città nel Regno Unito — ha affermato Gualtieri —. È stato doloroso vederlo andare via, ma è una grande gratificazione che un giocatore orgoglioso della sua romanità sia diventato una star del calcio nel mondo».

L’orgoglio delle radici, il ko dell’Italia col Belgio e il sogno del ritorno a Trigoria

«Ho la Lupa capitolina tatuata — ha risposto Calafiori ringraziando per il premio —. Ho imparato ad apprezzare ancora di più Roma da quando sono andato via. La botta forte arriva quando torno in Italia e poi devo ripartire, ma sono comunque molto orgoglioso di rappresentare la mia città all’estero».

Nel corso della visita non è mancato un passaggio sull’attualità sportiva, a partire dalla sconfitta degli Azzurri contro il Belgio, liquidata dal difensore come «una bella batosta» che tuttavia non deve cancellare quanto di positivo mostrato nelle uscite precedenti. Quanto al domani, il centrale dell’Arsenal ha aperto esplicitamente a un futuro ritorno in giallorosso: «Mi piacerebbe tornare alla Roma: ho interrotto l’esperienza a metà e ho imparato molto da quel percorso».

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