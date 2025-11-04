Ricercato per bancarotta si nasconde in un B&B del centro: arrestato dopo sei giorni di fuga

Aveva scelto il cuore di Roma come rifugio, sperando che tra turisti e viaggiatori il suo nome passasse inosservato. Ma la fuga di un 51enne originario di Foggia, condannato per bancarotta fraudolenta, è durata appena sei giorni.

A tradirlo è stato il sistema di controllo “Alloggiati Web” della Questura di Roma, che segnala automaticamente alle forze dell’ordine la presenza di persone ricercate registrate nelle strutture ricettive della Capitale.

Quando il suo nome è comparso tra gli ospiti di un appartamento nel centro storico, l’allarme è scattato.

Il blitz nel cuore di Roma

Gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio sono intervenuti rapidamente, sorprendendo l’uomo nella stanza che aveva preso in affitto.

Non ha opposto resistenza e si è lasciato accompagnare in commissariato, dove gli agenti hanno verificato la sua identità.

A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano, datato appena pochi giorni prima.

Il 51enne era stato condannato dai Tribunali di Torino e Milano per plurime violazioni della legge fallimentare, commesse tra il 2012 e il 2017, e doveva scontare 4 anni e 7 mesi di reclusione.

Dalla latitanza al carcere

Dopo le procedure di rito e la conferma della corrispondenza tra la persona fermata e quella effettivamente ricercata, l’uomo è stato trasferito al carcere di Rebibbia, dove sconterà la pena.

Si chiude così, nel centro di Roma, la breve fuga di un condannato che aveva tentato di confondersi tra i turisti, ma che è stato rintracciato grazie al sistema di monitoraggio digitale della Polizia di Stato.

