Richiesta di incontro dei Comitati su Stazione Vigna Clara e Mercato Flaminio Nuovo

Qui di seguito pubblichiamo il comunicato stampa redatto da Comitati e Associazioni in oggetto relativo alla richiesta di incontro avanzata da predetti/e Comitati e Associazioni nei confronti del Presidente del Municipio Daniele Torquati e dell’Assessore Municipale al Commercio Tommaso Martelli.

Il Comunicato

“In data 03 dicembre 2021 l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè ha dichiarato, secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione, che “Grazie al lavoro congiunto di Roma Capitale, Regione Lazio e RFI, entro il primo trimestre del 2022 potrà partire l’esercizio della tratta ferroviaria Vigna Clara-Ostiense” spiegando altresì che mancava l’ultimo tassello, “ossia la pronuncia della Regione Lazio che ha determinato l’esclusione dell’opera in oggetto dal procedimento di VIA – Valutazione Impatto Ambientale – dando così il via libera all’esercizio della Linea, a valle delle verifiche tecniche previste”.

Successivamente a dette dichiarazioni non risulta sia stata data informativa pubblica, né da Roma Capitale né da Rete Ferroviaria Italiana, su sviluppi che garantissero il rispetto del termine di fine marzo 2022.

Per quanto sopra, preoccupati anche per il futuro del Mercato Flaminio Nuovo e degli operatori che in esso svolgono la propria attività, i Comitati “Un Anello per Roma”, “Mobilità Sostenibile Quadrante Nord Ovest Roma”, “I Quartieri di Vigna Clara e Dintorni”, “Ambiente e Legalità Ponte Milvio”, insieme alle Associazioni “Fleming, Vigna Clara per la Mobilità e “Cittadini Attivi Roma XV”, hanno richiesto, con lettera di oggi 14 marzo 2022, un incontro al Presidente del Municipio Danielle Torquati e all’Assessore alle Politiche del Commercio, delle Attività Produttive e alle Politiche dello Sport Tommaso Martelli.

È stato richiesto altresì di estendere l’invito agli Assessori Capitolini, a vario titolo coinvolti e, se ritenuto opportuno, ai referenti di Rete Ferroviaria Italiana.

Obiettivo dell’incontro è ricevere informazioni e confrontarsi sullo stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla riapertura della Stazione di Vigna Clara e all’entrata in esercizio della tratta ferroviaria Vigna Clara-Ostiense entro il termine di fine marzo 2022; su quanto già pianificato e da pianificare per la chiusura dell’anello ferroviario; sulle attività in essere e da avviare che garantiscano l’operatività del Mercato Flaminio Nuovo e continuità lavorativa agli operatori che in esso esercitano la propria attività.

Per l’incontro Comitati e Associazioni, confidando nell’accoglimento di quanto richiesto, hanno proposto le date del 21, 22, 24, 25 marzo 2022, in orario uguale o successivo alle 17:30.