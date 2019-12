Richiesta di un consiglio municipale straordinario del V municipio

La Libera Assemblea di Centocelle ha emesso il seguente *Comunicato ufficiale: Richiesta consiglio municipale straordinario*

“Al presidente del Municipio V

Giovanni Boccuzzi

La Libera Assemblea di Centocelle – costituitasi spontaneamente come libera espressione di volontà comune dalla mobilitazione seguita ai gravi attentati criminali di cui sono stati oggetto la Pecora Elettrica, il Baraka Bistrot e la Pinseria Cento55, e che vede partecipi cittadine e cittadini, associazioni di varia natura, reti territoriali – ritenendo grave che fino ad oggi non sia stato convocato un confronto pubblico istituzionale con tutto il quartiere, chiede con estrema urgenza una seduta straordinaria del consiglio municipale, aperta ai cittadini, in orario pomeridiano per affrontare le seguenti tematiche:

• Valutazioni e rendicontazione di questo consiglio sugli eventi accaduti e le continue intimidazioni criminali alle attività commerciali del quartiere;

• Risoluzione del grave problema dell’illuminazione stradale, ritenendo indispensabile a tal fine anche la presenza di un referente Acea;

• Istituzione di un tavolo tra Regione, Comune e Municipio in cui sia presente anche la Prefettura, tavolo al quale la L.A.C. avrà un posto di interlocuzione sia sulla gestione dell’emergenza che sul piano di sviluppo strategico del territorio;

• Agevolazione e supporto a tutte le iniziative culturali che la L.A.C intende mettere in campo nel prossimo periodo come risposta di partecipazione e contrasto fattivo ai tentativi intimidatori tesi alla chiusura degli spazi di socialità.

Ritenendo che questa sia l’espressione della volontà precisa di prendere parola sul nostro territorio, sulle minacce che incombono, sulle modificazioni economiche, urbanistiche e sociali, in un’ottica di protagonismo degli abitanti che non intendono arrendersi alla paura, la invitiamo a rispondere in maniera celere alla nostra richiesta convocando urgentemente la seduta straordinaria del consiglio.”

Libera Assemblea di Centocelle

Link fb: https://www.facebook.com/liber aassembleacentocelle/photos/a. 110148070451716/11960059283979 7?type=3&sfns=mo