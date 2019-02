Ricordando Livio Sossi e il suo impegno per la letteratura dei ragazzi

Mercoledì 27 febbraio 2019 alle 18.30 gli amici romani di Livio Sossi danno appuntamento alla chiesa di San Francesco a Ripa a Trastevere per una messa a suo nome.

Subito dopo, alle 19.00, presso la libreria per ragazzi OttimoMassimo in via Luciano Manara 16, si terranno delle letture e un ricordo di Livio Sossi.

Se n’è andato così, senza preavviso, di notte mentre dormiva nel suo letto. Come un bambino è passato dal sonno a un sogno senza fine, dove amiamo pensare si sia ritrovato con tutti i personaggi delle storie che ha scritto e ha promosso.

Tutta la letteratura per ragazzi, gli scrittori, gli illustratori, gli editori, gli organizzatori di eventi del settore… Ma sostanzialmente TUTTI i suoi AMICI, si stringono intorno ai suoi famigliari e ne ricordano, in tutta Italia, e all’estero, la sua grande opera.

Livio Sossi, quel gigante buono con le grandi sopracciglia e una voce grossa, quasi da orco, era perennemente in viaggio, su di un aereo, su di un treno, accompagnato in macchina… Correva da un capo all’altro non solo dei luoghi ma sopratutto dei racconti. E sì, perché i racconti erano la sua vita, a cui lui si era dedicato con tutta la passione possibile.

Ora quel gigante buono se n’è andato, e improvvisamente tutti noi sentiamo la sua mancanza, e ognuno di noi ricorda un avvenimento, più avvenimenti, una foto o più, dove lui c’era insieme a noi…

Siamo certi che lui è ancora vivo, sicuramente con lo spirito, aggrappato a tanti palloncini colorati che volano in cielo, e da lì ci saluta e ci incita ad andare avanti, a proseguire il suo insegnamento.

Chi era Livio Sossi

Libero professionista, laureato in lettere con indirizzo psicologico, Livio Sossi (Trieste, 1951) si occupava dal 1971 di letteratura per l’infanzia, editoria ed illustrazione e dall’Anno Accademico 2000/2001 è stato docente di Storia e Letteratura per l’infanzia alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Udine e di Capodistria(Slovenia).

Dal 1995 ha condotto settimanalmente per Radio Capodistria la rubrica radiofonica in lingua italiana di informazione sulla letteratura giovanile Dorothy & Alice. Viaggio nel mondo della letteratura per ragazzi. Collaborava con i principali settimanali, periodici per bambini e riviste di letteratura giovanile. È stato presidente di giuria di numerosissimi premi nazionali e internazionali di letteratura per l’infanzia (dal 2006 è Presidente della Giuria del Concorso Lucca Junior per Illustratori e Fumettisti) e curatore di numerose mostre di illustrazione. Consulente per diverse case editrici italiane, ed inoltre, direttore editoriale e artistico della casa editrice Edicolors di Genova e delle collane per ragazzi per l’editore Falzea di Reggio Calabria.

Ha collaborato per molti anni alla realizzazione della “Settimana dei Bambini del Mediterraneo”, condotta da Lorenzo Caiolo, ad Ostuni e Comuni del circondario.

Tra i libri di Livio Sossi

Antologia scolastica per la scuola elementare “Liberi di leggere”

Scrivere per i ragazzi – scrittura creativa

EL: metofore d’infanzia. Evoluzione della letteratura per ragazzi in Italia attraverso la storia di una casa editrice.

La Storia di un Sogno: Edicolors (con Elsa Caselli)

La città sostenibile e i diritti delle bambine e dei bambini (con Francesco Tonucci)

Pistaaaaa!: Un amore che rotola (con Carola Astuni)

Scrittori per ragazzi nel Friuli Venezia Giulia. Appunti per una prima bibliografia

Italo Cassa, Roma Bambina