Ricordate L’Alveare? A un anno dallo sfratto del Municipio…

Ricordate l’Alveare di via Fontechiari 35?

Ad un anno dallo sfratto del Municipio è chiuso e circondato dal degrado.

Eppure era un’esperienza unica e molto apprezzata da decine di mamme e dai loro bambini. I locali sono ancora desolatamente vuoti e gli spazi antistanti abbandonati.

Nulla si sa del Bando del Municipio fatto per portare quella Legalità e Trasparenza più volte annunciata ma che ancora di là da venire. Ne sono prova Determine Dirigenziali emanate e non applicate, anche per situazioni analoghe.

Il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi (che tra l’altro participò come funzionario dell’Unicredit e come Consigliere municipale di opposizione) e i suoi, potevano fare ugualmente il Bando e semmai prevedere il rilascio e/o la conferma al momento del l’aggiudicazione del vincitore dello stesso.

Hanno invece preteso il rilascio, il danno a decine di famiglie e operatori. Una pagina che racconta la pessima gestione del Patrimonio Pubblico. Analoga situazione a La Rustica con i Locali della Casa delle Associazioni.

Ma ecco il video in cui viene narrata tutta la vicenda.