Ricordiamo il 174° anniversario della Repubblica Romana del 1849

IL NUOVO PAPA PIO IX

Il 9 febbraio ricorre il 174° anniversario della nascita della Repubblica Romana del 1849. Vediamo brevemente come si sono svolti i fatti.

Il 16 giugno 1846 è eletto Papa il Cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, Vescovo di Imola, che assume il nome di Pio IX.

Il nuovo Papa attua una serie di riforme che gli attirano la simpatia dei liberali. Infatti, il 17 luglio concede l’amnistia ai condannati politici e consente il ritorno degli esiliati. L’8 agosto è nominato Segretario di Stato il Cardinale Tommaso Pasquale Gizzi (un riformista moderato), che era stato uno dei candidati per la elezione a Pontefice.

Pio IX emana nel 1847 altre riforme: il 5 marzo con un editto introduce una limitata libertà di stampa; il 19 aprile istituisce la Consulta di Stato (un organo consultivo del Governo); il 5 luglio istituisce la Guardia Civica (un corpo di polizia popolare). In dissenso con queste riforme, in particolare con l’istituzione della Guardia Civica, il Cardinale Gizzi si dimette da Segretario di Stato ed il Papa nomina al suo posto il Cardinale Gabriele Ferretti, suo cugino.

Il primo ottobre 1847 è istituito il Comune di Roma.

Il 23 dicembre 1847 si riforma l’Amministrazione centrale costituendo un Governo composto da nove Ministeri, in parte affidati a laici dal febbraio 1848.

Il 14 marzo 1848 Pio IX, su pressione dei liberali, concede lo Statuto, che prevede un Parlamento composto da due Camere: l’Alto Consiglio, di nomina pontificia (costituito il 13 maggio 1848) ed il Consiglio dei Deputati, elettivo (le elezioni si tengono il 20 maggio 1848).

Il 24 marzo il Governo pontificio decide di partecipare alla Prima Guerra di Indipendenza contro l’Austria (insieme con il Regno di Sardegna ed il Granducato di Toscana) con una Divisione al comando del generale Giovanni Durando. Due giorni dopo si aggiunge una Divisione della Guardia Civica e la Legione dei volontari pontifici, provenienti da varie Regioni dello Stato Pontificio.

Il 17 aprile Pio IX dispone l’abbattimento delle mura del Ghetto, istituito il 14 luglio 1555 dal Papa Paolo IV (Giovanni Pietro Carafa) con la Bolla Cum nimis absurdum, ma gli ebrei devono continuare a vivere al suo interno.

Il 29 aprile Pio IX pronuncia una Allocuzione contro la guerra all’Austria, che comporta il ritiro delle truppe pontificie dal conflitto. Questa decisione del Papa suscita lo sdegno dei liberali che hanno riposto molte speranze nella sua politica riformatrice.

Però il generale Durando non ubbidisce al Papa ed occupa le città venete di Padova e di Vicenza, evacuate dagli Austriaci, che si sono ritirati nella fortezza di Verona.

Il 24 maggio 1848 Durando respinge a Vicenza l’attacco di 20.000 soldati austriaci per riprendere la città. Però il 10 giugno il generale austriaco Radetzky attacca con un forte esercito di 40.000 soldati Vicenza che capitola. Durando, in cambio della evacuazione di Vicenza e di Treviso, ottiene di ripassare con le sue truppe il Po, con la promessa di non riprendere la guerra prima di tre mesi.

Intanto, a Roma i liberali manifestano più volte contro il Papa, che è considerato tra i maggiori responsabili della sconfitta contro l’Austria. Anche i governi piemontese, toscano e veneziano protestano con il Cardinale Giacomo Antonelli, muovo Segretario di Stato pontificio. La Guardia Civica occupa Castel S. Angelo. Si dimettono 7 Ministri (tra cui Marco Minghetti).

Pio IX affida l’incarico di formare il nuovo Governo al conte Terenzio Mamiani ed invia una lettera all’imperatore austriaco Ferdinando I invitandolo a rinunciare al Lombardo Veneto, il quale però non gli risponde. Mamiani accetta l’incarico, ma il 12 luglio si dimette perché non condivide la politica neutralista del Papa.

Intanto, dopo aver sconfitto le truppe piemontesi il 25 luglio 1848 a Custoza , l’esercito austriaco entra nelle Legazioni pontificie dell’Emilia-Romagna, occupando Ferrara e Bologna; però la popolazione insorge e li costringe a passare il Po, rientrando nel Lombardo Veneto

Il 2 agosto 1848 Pio IX, per cercare di tenere sotto controllo il malcontento popolare, incarica di formare il Governo il conte Edoardo Fabbri, liberale, che aveva patito per alcuni anni il carcere per le sue idee. Poiché anche Fabbri si dimette il 16 settembre, il Papa incarica di formare il nuovo Governo il conte Pellegrino Rossi, già ambasciatore del Re francese Luigi Filippo, che era rimasto a Roma dopo la rivoluzione di Parigi del 22-24 febbraio, che aveva portato alla proclamazione della Seconda Repubblica. Rossi attua alcune riforme a carattere sociale, in particolare concede la pensione alle vedove di guerra ed ai feriti. Nomina Ministro della Guerra il generale Carlo Zucchi, che è un patriota. In questo modo, però, si aliena l’appoggio della Curia pontificia e degli ambienti conservatori. Inizia quindi una politica moderata che gli aliena anche le simpatie dei liberali, diventando ben presto impopolare. Il 15 novembre, mentre si reca in Parlamento (nel Palazzo della Cancelleria, vicino a Campo de’ Fiori) per la riapertura dei lavori parlamentari, Rossi è ucciso a pugnalate da un’estremista.

Intanto il 16 novembre una folla di cittadini, chiamati a Piazza del Popolo da Ciceruacchio, alla quale si uniscono molte Guardie Civiche, attraversa la città per raggiungere il Quirinale (la residenza del Papa). Qui giunta, la folla chiede a gran voce la formazione di un governo democratico, la elezione di una Assemblea Costituente e la ripresa della guerra contro l’Austria. Il Papa convoca Giuseppe Galletti, liberale, il quale però non accetta l’incarico.

Il 20 novembre il Papa nomina Mons. Carlo Emanuele Muzzarelli (di idee liberali moderate) Capo del Governo, costituito da 6 Ministri laici (Mariani agli Esteri; Galletti agli Interni ed alla Polizia; Campello alla Guerra; Lunati alle Finanze; Sereni alla Giustizia; Sterbini al Commercio ed ai Lavori Pubblici).

LA FUGA DA ROMA DI PIO IX

Intanto Pio IX, la notte tra il 24 ed il 25 novembre, abbandona Roma vestito da prete, viaggiando nella carrozza con il conte Spaur, ambasciatore della Baviera, e sua moglie, e si rifugia a Gaeta, ospite del Re delle Due Sicilie Ferdinando II. Il ministro Galletti informa il Corpo Diplomatico della partenza del Papa ed anche, con un manifesto, la popolazione.

Il 27 novembre Pio IX esautora il Governo e nomina una Commissione per dirigere gli affari civili dello Stato, che però non riesce a funzionare in quanto i membri si dimettono l’uno dopo l’altro.

Intanto il Consiglio dei Deputati (la Camera eletta il 20 maggio) decide di fare una trattativa con il Papa per convincerlo a tornare a Roma. Così il 6 dicembre incarica una Commissione di 5 alte personalità (laiche e religiose) di andare a Gaeta a trattare con Pio IX, ma le guardie di confine napoletane impediscono ai membri di entrare nel Regno delle Due Sicilie e di andare a Gaeta per incontrare il Papa. Quindi sono costretti a tornare a Roma senza aver concluso nulla.

Il 12 dicembre il Consiglio dei Deputati affida i poteri del Governo, ‹‹fino al ritorno del Pontefice››, ad una Giunta Suprema di Stato, composta da tre non parlamentari, eletti a maggioranza assoluta: il conte Filippo Camerata, il principe Tommaso Corsini (Senatore -cioè Sindaco- di Roma) ed il conte Gaetano Zucchini.

Il 17 dicembre Pio IX condanna come ‹sacrilegio attentato›› la costituzione della Giunta, acuendo così i contrasti con il Consiglio dei Deputati, all’interno del quale si diffondono sempre di più le idee repubblicane, anche su pressione dei Circoli politici liberali che si sono costituiti negli ultimi mesi nelle principali città dello Stato Pontificio.

L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il 20 dicembre 1848 la Giunta annuncia con un Proclama la convocazione della Assemblea Costituente ed il 26 dicembre scioglie le due Camere.

Il 29 dicembre, in seguito alle dimissioni del principe Corsini, la Giunta ed il Governo si costituiscono in Commissione Provvisoria di Governo per guidare lo Stato ‹‹fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente››, formata da 200 Rappresentanti del Popolo (due per ogni Circondario elettorale) di cui è indetta l’elezione per il 21-22 gennaio 1849. Possono votare tutti i cittadini maschi che hanno compiuto 21 anni e sono eleggibili coloro che hanno compiuto 25 anni.

Il primo gennaio 1849 Pio IX emana un Motu proprio con il quale condanna la convocazione dell’Assemblea Costituente e commina la scomunica a coloro che avessero partecipato alla consultazione elettorale.

Alle elezioni del 21 gennaio 1849 partecipano circa 250.000 cittadini (è la prima consultazione popolare di massa effettuata in Italia).

Sono eletti 179 Rappresentanti del popolo (su 200 previsti), tra i quali c’è Giuseppe Garibaldi, eletto a Macerata.

LA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

L’Assemblea Costituente apre i lavori la mattina del 5 febbraio 1849.

Il 7 febbraio è eletto Presidente Giuseppe Galletti. Vicepresidenti Sono eletti Aurelio Saffi e Luigi Masi. Si eleggono anche 4 Segretari (tra cui Quirico Filopanti) e due Questori (tra cui Mattia Montecchi).

L’Assemblea inizia a discutere la “forma di Stato” e si scontrano subito le posizioni dei radicali e dei moderati: i primi sono favorevoli alla proclamazione della Repubblica; i secondi sostengono la conservazione del Papato, i cui poteri devono comunque essere regolati da una Costituzione.

L’Assemblea Costituente, nella seduta notturna del 8-9 febbraio 1849 discute la bozza del Decreto Fondamentale, preparato da Quirico Filopanti, che dichiara la decadenza del potere temporale del Papa (al quale sono comunque conservate le “guarentigie” necessarie per l’esercizio del potere spirituale) ed istituisce la Repubblica Romana. L’Assemblea approva, la notte del 9 febbraio, il Decreto Fondamentale a stragrande maggioranza (118 favorevoli, 8 contrari e 12 astenuti). Il motto della Repubblica è ‹‹Dio e Popolo››.

La mattina del 9 febbraio il Presidente dell’Assemblea Giuseppe Galletti legge dal balcone del Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, il Decreto Fondamentale istitutivo della Repubblica Romana, davanti ad una folla festosa.

A capo della Repubblica è posto un Comitato Esecutivo, composto da Carlo Armellini, Aurelio Saliceti e Mattia Montecchi.

Il 12 febbraio l’Assemblea decide di adottare come bandiera della Repubblica il Tricolore verde bianco rosso, con l’aquila romana sull’asta.

Il 18 e il 19 febbraio, si tengono le elezioni suppletive nei collegi lasciati vacanti dai Deputati che, risultati eletti in più Collegi, hanno dovuto optare per una sola sede. A Roma viene eletto Giuseppe Mazzini.

Il 18 febbraio il Cardinale Antonelli, Segretario di Stato, su incarico di Pio IX invia ai sovrani dell’Austria, della Francia, delle Due Sicilie e della Spagna (tutti Paesi cattolici) una nota diplomatica con la quale chiede loro di ‹‹concorrere, con ogni sollecitudine…a conservare integro il patrimonio della Chiesa e la sovranità che vi è annessa››. In pratica chiede alle Potenze cattoliche europee di intervenite per restaurare il potere temporale del Pontefice. Lo stesso giorno il generale austriaco Radetzky ordina alle truppe di entrare nello Stato pontificio ed è occupata Ferrara.

LE RIFORME ATTUATE DALLA REPUBBLICA

Il Comitato Esecutivo emana subito una serie di provvedimenti per riformare in senso democratico tutte le istituzioni dell’ex Stato Pontificio. Vengono aboliti: i Tribunali Ecclesiastici (il S. Uffizio, la Sacra Rota e la Segnatura); la giurisdizione dei Vescovi sulle scuole e le Università; la censura sulla stampa; il dazio sul macinato e sul sale. Si sciolgono gli Enti religiosi con il conseguente incameramento dei loro beni immobili da parte della Repubblica. Si emanano provvedimenti contro l’usura ed a tutela dei debitori (purché non siano commercianti). E’ anche deciso un prestito forzoso, mediante una convenzione con la Banca Romana, a favore della Repubblica di 900.000 scudi, a carico delle famiglie più ricche (latifondisti e commercianti) e delle imprese industriali e commerciali. Si inviano 100.000 scudi alla Repubblica Veneta che sta resistendo coraggiosamente contro l’Austria.

Si abolisce la leva obbligatoria nell’Esercito, che è costituito da volontari, mentre è obbligatorio il servizio nella Guardia Civica, incaricata del mantenimento dell’ordine pubblico. Si avviano trattative con la Repubblica Toscana, retta da Guerrazzi, per una unione tra i due Stati.

Il 5 marzo arriva a Roma Giuseppe Mazzini, che è accolto il giorno seguente, con grande entusiasmo, dall’Assemblea, la quale, su sua proposta, il 15 marzo, istituisce una Commissione di guerra, per dirigere la situazione militare, coordinata da Carlo Pisacane, che si propone l’obiettivo di arruolare circa 40.000 soldati, ma quelli arruolati saranno appena la metà, in gran parte concentrati a Roma.

La Repubblica cessa di esistere dopo neppure 5 mesi, il 3 luglio, con l’ingresso dei soldati francesi a Roma.