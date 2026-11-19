Come saranno le città del futuro e quali sfide attendono chi le amministra e chi le vive ogni giorno? Nasce da queste domande IFEL Incontra, il nuovo ciclo di appuntamenti e presentazioni promosso dalla Fondazione IFEL per creare uno spazio di confronto aperto – dal vivo a Roma e online – sui grandi cambiamenti che attraversano i territori e i Comuni italiani.

A inaugurare la rassegna, lo scorso 10 novembre, è stato Roberto Panzarani con il suo libro Innovation City. Il futuro delle città tra sostenibilità e intelligenza artificiale: un punto di partenza ideale per interrogarsi sul modello urbano contemporaneo, prima del prossimo appuntamento del 9 dicembre dedicato alle aree interne con Franco Arminio e il suo Terracarne.

Nel primo appuntamento Panzarani ha raccontato delle diverse esperienze di cittadinanza alle quali ha assistito durante i suoi viaggi; grazie alle domande ed alle riflessioni di Claudio Forghieri, Pierciro Galeone e Danilo Grossi, che hanno accompagnato l’autore in questo excursus è stato possibile offrire al pubblico un interessante punto di vista sui diversi aspetti delle città che sono chiamate ad essere sia smart che innovative.

Una riflessione importante ha riguardato l’ambito turistico; ci sono città che i turisti li desiderano e città che non ne possono più. Spesso sono le stesse, a distanza di pochi anni. L’overtourism è il sintomo più visibile di qualcosa di più ampio: una società che ha imparato a consumare tutto, compresi i luoghi, il tempo e le relazioni. Il turismo è lo specchio in cui questa logica si vede meglio, ma lo stesso meccanismo attraversa il commercio, l’abitare, la mobilità, il rapporto con i servizi pubblici. Capirlo serve a definire che cosa farà la differenza nelle città del domani.

Il turista di massa si comporta spesso da consumatore di esperienze: una lista di luoghi da “fare”, una foto da portare a casa, un’immagine vista online da verificare dal vivo. Il luogo diventa un prodotto, con la sua confezione, il suo prezzo, la sua recensione e la città, per rispondere a questa domanda, tende a trasformarsi in ciò che il mercato premia: scenografie riconoscibili, negozi uguali ovunque, offerte pensate per chi passa.

Venezia con il ticket di accesso, Barcellona e Amsterdam con le misure su affitti brevi e flussi stanno sperimentando risposte diverse. Sono tentativi utili, ma da soli rischiano di restare interventi a valle: regolano il sintomo senza cambiare il modello.

Le città vivono una contraddizione: più diventano attrattive, più rischiano di respingere chi le abita. Il successo fa salire il valore degli immobili, trasforma le case in alloggi brevi, sostituisce le botteghe di vicinato con attività pensate per il consumo rapido. A questo si aggiunge il caos quotidiano: strade, mezzi e servizi sovraccarichi, e una logistica del consumo (consegne, spedizioni, flussi di merci) che occupa spazio e tempo della vita urbana. Per i residenti il conto è doppio: costi più alti e qualità della vita più bassa.

Così le persone che hanno reso viva una città, famiglie, studenti, lavoratori, artigiani, vengono spinte verso le periferie o altrove senza che le amministrazioni che permettono questo si rendano conto che una città senza abitanti perde l’anima che attirava i visitatori: è un modello che consuma il proprio capitale. Per questo le città del domani dovranno misurare il successo non solo da quanti visitatori arrivano o quanto si vende, ma da quanti abitanti vogliono ancora restare.

Per anni abbiamo misurato la qualità di una città da quanto bene funzionano i suoi servizi, come se i cittadini fossero clienti da soddisfare: i mezzi, la pulizia, i permessi, gli eventi in calendario. Sono la base, e senza di essi non c’è nulla ma governare una città non coincide con l’amministrarla, e il cittadino non è un consumatore di servizi.

Chi gestisce soltanto l’esistente rincorre le emergenze: arriva il picco di presenze e si corre ai ripari, esplode il problema degli affitti e si scrive una norma. Governare significa anche immaginare il futuro: decidere che città si vuole essere tra dieci o vent’anni e costruire oggi le condizioni per arrivarci. Quali quartieri valorizzare, che tipo di economia incoraggiare, quali competenze formare, come far restare valore sul territorio, quale rapporto costruire tra chi ci vive, chi ci lavora e chi ci passa.

Una visione non è un esercizio astratto: è ciò che permette di dire dei sì e dei no coerenti. Senza, ogni scelta è una reazione. Come ricorda Roberto Panzarani in Innovation City, la città intelligente non è soltanto tecnologia: è governance, economia, mobilità, ambiente e vita intelligenti. Le esperienze più riuscite che racconta hanno un tratto in comune, il coinvolgimento delle persone nella costruzione del futuro. Se il problema è una logica di consumo, la risposta non è soltanto consumare meno, ma consumare e produrre in modo diverso. La co-creazione è proprio questo passaggio: dal cittadino-cliente al cittadino-protagonista. Significa sedersi allo stesso tavolo prima di decidere, non dopo, e costruire insieme le regole su affitti brevi, commercio di prossimità, eventi, mobilità, rifiuti. Alcune direzioni concrete sono emerse da questa discussione:

un’economia di prossimità: botteghe, mercati, artigianato, filiere corte, che tengono il valore nel quartiere;

imprese che progettano con il territorio, e non soltanto per il territorio: commercianti, albergatori, piattaforme, scuole e associazioni che co-decidono;

consumo consapevole, perché ogni acquisto e ogni viaggio è anche una scelta su che città vogliamo;

spazi condivisi (spazi civici, orti, laboratori, cooperative di comunità) in cui si produce valore senza trasformare tutto in merce.

La co-creazione richiede tempo, fiducia e strumenti (laboratori di quartiere, consulte, patti di collaborazione, piattaforme di ascolto), e richiede persone capaci di farla funzionare. È anche il modo per dare gambe alla visione: un futuro immaginato soltanto dall’alto resta sulla carta, uno costruito insieme diventa patrimonio condiviso.

Molte delle esperienze più belle nascono in città piccole o medie. Come replicarle su larga scala? Non si replica il modello, si replica il metodo.

Una metropoli è un insieme di comunità : quartieri, municipi, rioni. È lì che funzionano laboratori, patti di collaborazione e bilanci partecipativi, perché le persone si conoscono e si fidano. Si procede per sperimentazioni locali, si prova in uno o due quartieri, si misura, si corregge e poi si estende, si trasferiscono i principi, non le soluzioni. E’ fondamentale coinvolgere prima di decidere, dare ruoli precisi ai cittadini, rendere conto di cosa è stato fatto.

Resta una domanda: gli amministratori ascoltano davvero la gente, o solo i social? Nella società dei consumi la voce del cittadino rischia di ridursi a una recensione, un like, un commento. I social sono il canale più rapido e visibile, ma sono anche un termometro distorto: premiano chi è più attivo, più arrabbiato o più polarizzato, e non rappresentano chi non si esprime mai.

L’ascolto human to human è sempre più difficile: le città sono grandi, il tempo è scarso, i canali sono mediati. Ci sono però leve concrete: intermediari di fiducia come comitati di quartiere, associazioni, scuole e consulte, che portano le voci che online non arrivano; presenza fisica, con assemblee e incontri nei luoghi delle persone e non solo nei palazzi; il digitale come ponte: piattaforme e sondaggi servono a invitare e raccogliere, ma non sostituiscono il confronto di persona; restituzione: dire pubblicamente cosa è stato ascoltato e cosa è stato deciso, perché un ascolto senza risposta aumenta la sfiducia.

Oggi “città” non indica più soltanto un luogo. Le comunità online, fatte di gruppi, community, piattaforme e profili, funzionano come piccole città senza spazio fisico: hanno regole, linguaggi, appartenenza. Sono anche i luoghi dove si forma il desiderio di consumo: influencer, recensioni, vetrine digitali orientano che cosa compriamo, dove andiamo, come vogliamo apparire.

Questo immaginario ha effetti concreti sulle città: scegliamo una meta per rincorrere un’immagine vista online, tutti si concentrano negli stessi punti “da foto”, e la città reale finisce per snaturarsi pur di somigliare a quell’immagine. La comunità virtuale non può sostituire quella fisica: non ripara una strada, non accoglie un anziano, non ha bisogno di una casa a prezzi accessibili. Può però diventare un ponte, uno spazio dove ascoltare, organizzarsi e co-creare, purché poi riporti le persone nei luoghi veri.

I Romani avevano due parole per dire “città”, e non erano sinonimi. Urbs indica la città fisica: le mura, le strade, gli edifici, lo spazio costruito. Civitas indica la comunità dei cittadini: le persone, i diritti, le regole condivise, il senso di appartenenza. La società dei consumi tende a ridurre la città a urbs: un luogo da usare, vendere, fotografare. L’overtourism è la crisi che le separa: l’urbs resta splendida e piena di visitatori, mentre la civitas si svuota, schiacciata da costi e caos. Le comunità virtuali, a loro volta, sono civitas senza urbs. Le città del domani dovranno tenerle insieme: la pietra non basta senza le persone, e le persone hanno bisogno di un luogo dove vivere.

Qui entrano in gioco le competenze trasversali, che spesso consideriamo accessorie e invece sono l’infrastruttura invisibile delle città del domani come ascolto e dialogo, per far emergere bisogni diversi, anche in conflitto. Senza trascurare la mediazione e gestione dei conflitti , perché residenti, commercianti, operatori e visitatori non hanno gli stessi interessi, il tutto corroborato dall’esercizio continuo del pensiero critico, per leggere i dati, riconoscere le pressioni del consumo e usare l’IA senza delegarle il giudizio.

Servono responsabilità e senso civico , per passare dal “cosa posso ottenere” al “cosa posso condividere” come anche creatività e visione , per immaginare modelli di accoglienza, commercio e abitare che non replichino quelli esistenti. Tutto questo si può costruire con la capacità di lavorare in rete, tra pubblico e privato, tra settori e generazioni che comunichino per raccontare il territorio in modo autentico e responsabile. Sono competenze che si imparano e si allenano a scuola, nella formazione professionale, nelle esperienze di cittadinanza attiva. Investire su di esse significa investire sulla qualità della convivenza, prima ancora che sull’economia.

L’overtourism non si risolve soltanto con tornelli, tetti ai flussi e divieti, e la società dei consumi non si cambia con un’etichetta. Si affrontano cambiando la domanda: non quanto possiamo vendere, accogliere, consumare, ma che tipo di città vogliamo essere, e con chi vogliamo costruirla. Le città del domani si distingueranno per la capacità di immaginare il futuro e di metterlo in comune. La tecnologia sarà lo strumento, la co-creazione il metodo, le soft skills la differenza.

Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti di IFEL incontra è possibile consultare il sito: https://www.fondazioneifel.it/

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