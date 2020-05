Ridi e ti passa: anche Lallo Circosta all’intervista solidale

Un altro pezzo da novanta per l’Intervista Solidale curata da TS Idee e animata dal Direttore Artistico Valentino Fanelli per aiutare associazioni no profit impegnate nell’assistenza alle famiglie e alle persone più deboli.

Lallo Circosta è un comico, imitatore, cantante, doppiatore, attore caratterista, presentatore e conduttore radiofonico. Noto per la sua partecipazione alla trasmissione Guida al campionato, nella quale imitava vari personaggi come Antonio Cassano, David Beckham, Ronaldinho, Giampiero Galeazzi, Maradona e Ronaldo, sarà ospite della quarta puntata di Ridi e ti Pass…web per raccontarsi e raccontarci della sua lunga carriera cinematografica, televisiva e radiofonica, sorridere con la sua verve e comicità coinvolgente.

Anche in questa occasione daremo spazio ad un ente no profit del territorio impegnato per il diritto dei disabili ad avere una vita indipendente e per l’inclusione sociale delle persone affette da Autismo. Parleremo con il presidente e socio fondatore dell’associazione La Sonda su Marte Onlus, Francesco Marocco.

Da non perdere questa puntata esilarante di Ridi e ti Passa…web, ci vediamo lunedì 11 maggio alle ore 15.30 a questo indirizzo facebook: https://www.facebook.com/tsideeodv/videos/164478644986755/

G. F.