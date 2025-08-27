Rientro dalle vacanze? A Roma si viaggia tra cantieri, chiusure e scioperi

Mancano pochi giorni per l’inizio di Settembre, e con lui torna il “classico” rientro dalle vacanze. Per pendolari, studenti e lavoratori romani, però, la ripresa della routine sarà tutt’altro che tranquilla: tra cantieri, chiusure temporanee e scioperi, muoversi in città richiederà pazienza… e pianificazione.

Metro B sotto chiave per il nuovo ponte Giulio Rocco

Il weekend del 6 e 7 settembre, tutta la linea B (Laurentina–Rebibbia) chiuderà per consentire il posizionamento del nuovo ponte Giulio Rocco. Anche la diramazione MB1 (Bologna–Jonio) subirà interruzioni. Atac garantirà bus sostitutivi per coprire le tratte sospese.

Metro C: estate rovente, corse limitate

La linea C non sarà completamente chiusa come inizialmente previsto dall’8 al 14 settembre, ma ci saranno comunque limitazioni: fino al 29 agosto, le ultime corse serali partiranno da Pantano alle 20:30 e da San Giovanni alle 21:00, con bus sostitutivi MC e MC3. Nei fine settimana del 30-31 agosto e del 20-21 settembre la linea sarà interamente sostituita da navette. La normalità tornerà dal 22 settembre. La metro A, invece, continuerà regolare.

Tram: lavori a singhiozzo fino all’autunno

Anche la rete tramviaria funziona a singhiozzo. La linea 2 è sostituita da bus sull’intero percorso piazzale Flaminio–piazza Mancini per il rinnovo dei binari in via Flaminia/viale Tiziano. Le linee 5 e 14 saranno servite da tram tra Porta Maggiore e viale Palmiro Togliatti, con bus sostitutivi denominati “514” verso Termini. Questo è solo l’antipasto: tra ottobre e novembre, per sessanta giorni, gran parte della rete tram sarà chiusa a causa dei lavori sulla sopraelevata della tangenziale est.

Ferrovie extraurbane: attenzione ai pendolari

La Roma Nord, che collega piazzale Flaminio con Viterbo, subirà modifiche sulla tratta extraurbana Montebello–Morlupo, con corse sostituite da bus. Il tratto urbano rimarrà attivo senza cambiamenti. Anche la Metromare (Roma–Lido) continuerà a chiudere anticipatamente alle 21 tra Porta San Paolo e Cristoforo Colombo, con navette sostitutive.

Scioperi in arrivo

Il ritorno a scuola e lavoro sarà complicato anche dagli scioperi. Il 4 settembre, i lavoratori Atac si fermeranno dalle 8:30 alle 12:30, mentre dal 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre rischiano sospensioni i treni regionali, Intercity, Alta Velocità Trenitalia e Italo, per lo sciopero indetto da SGB e Assemblea PDM/PDB.

