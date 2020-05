Rifatto il manto stradale in via Davide Campari

Via Davide Campari V municipio Roma, zona Tor Tre Teste è stato rifatto il manto stradale con intervento di pulizia delle caditoie per un tratto di 170 metri. A seguire la parte restante della via.

Dopo l’incontro infruttuoso di gennaio l’assessore Paola Perfetti, su consiglio di un gruppo di cittadini capeggiato da Valentino, è riuscita a portare a termine quello che il presidente del comitato di quartiere non riusciva da tempo ad ottenere.

Questo momento ci ha insegnato ad essere uniti nel rivendicare le opere necessarie al quartiere e nella spinta per ottenerle.

Si spera ora che vengano soddisfatte anche le altre richieste relativamente a Via Viscogliosi, all montarozzo di via Candiani e al viottolo del playground di via Giorgio Enrico Falck.

Angelo Cinat