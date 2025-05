Rifiuti abbandonati in via G. Perlasca 69 (ex Tendastrisce): firmata l’ordinanza del Sindaco

“Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza che impone al concessionario originario dell’area di via G. Perlasca 69 (ex Tendastrisce) la rimozione dei rifiuti abbandonati, il loro smaltimento tramite ditta autorizzata e il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica. L’area, oggi di proprietà comunale, versa in gravi condizioni igienico-ambientali ed è stata oggetto di ripetuti incendi. I rifiuti, in parte combusti, derivano – come ammesso dal responsabile – dalla dismissione dell’attività di pubblico spettacolo”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente del Municipio V Mauro Caliste, il presidente della Commissione Capitolina Ambiente Giammarco Palmieri e l’assessore municipale all’Ambiente Edoardo Annucci.

“Con questo atto – prosegue la nota – si avvia la bonifica di un altro sito abbandonato da anni: dopo oltre un decennio dalla chiusura dell’impianto, viene finalmente sanata una criticità che da tempo rappresentava un problema ambientale e urbano.

Un’azione resa possibile anche grazie al costante coordinamento con l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, che ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione e sostenuto l’adozione di misure urgenti per il risanamento del sito.

Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante passo verso il recupero dell’area. In caso di inadempienza da parte del soggetto interessato, si procederà all’intervento in danno e al recupero delle somme anticipate.”

