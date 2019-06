Rifiuti, Ama: continuano le operazioni mirate in diverse zone della città

L’Ama comunica di proseguire gli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, in particolare ieri, 27 giugno 2019, gli operatori sono intervenuti in piazza del Campidano, via Maes, via Pitrè (II municipio), via Fabbri, via Jemolo, via Tamassia (IV municipio), via del Pigneto, via De Chirico, via Morandi, (V municipio), via Baccarini, piazza Zama, via Licia, via Satrico (VII municipio), viale degli Eroi di Cefalonia, via dei Caduti nella Guerra di Liberazione (IX municipio).

Proseguono anche le operazioni di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici (oltre 30mila interventi effettuati da inizio mese). Operazioni mirate di igienizzazione sono state effettuate presso gli ospedali Sant’Andrea e San Camillo.

Compattatori dotati di dispositivi ad hoc sono intervenuti nel quadrante di via Roberto Malatesta (V municipio). Le squadre dedicate della Linea Decoro Ama hanno effettuato interventi di sanificazione in via della Pisana (XII municipio), via Piccolomini, Circonvallazione Aurelia (XIII municipio), via di Torrevecchia e via Pineta Sacchetti (XIV municipio).

“Voglio esprimere, a titolo personale e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione appena insediato, un ringraziamento ai nostri lavoratori per quanto stanno facendo in questi giorni – ha sottolineato la Presidente di Ama Luisa Melara – Il personale Ama che opera quotidianamente sul territorio sta affrontando questa contingenza straordinaria con professionalità e spirito di sacrificio e, proprio per questo, faccio appello al senso di responsabilità e alla collaborazione di tutti i cittadini”.