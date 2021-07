Rifiuti, Ama: Domenica 11 luglio raccolta ingombranti nei municipi VI, XII e XIV

Domenica 11 luglio la municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha organizzato tre iniziative di raccolta straordinaria dei rifiuti nei municipi VI, XII e XIV in cui i residenti potranno conferire gratuitamente materiali ingombranti, elettrici ed elettronici.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

L’appuntamento per i cittadini è alle 8 in via Francesco Caltagirone (area parcheggio – municipio VI), in via Ildebrando della Giovanna (altezza civico, 81 – municipio XII) e in via Superga (angolo via Torre Pellice – Tragliatella, municipio XIV). Per l’occasione verranno posizionati veri e propri “centri di raccolta mobili”, oltre a contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi, presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi. I privati cittadini potranno infatti conferire materiali ingombranti (fino a 0,5 metri cubi di volume), piccole apparecchiature elettroniche (telefonini, parti di pc, ecc.), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, legno, metallo.

Finora, nei precedenti appuntamenti di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti svoltisi nel 2021 nei municipi VI, VIII, XII, XIII, XIV e XV sono state allestite per l’occasione 22 ecostazioni mobili dove è stato possibile raccogliere e avviare a recupero circa 300 tonnellate che vanno a sommarsi alle oltre 1000 raccolte durante i primi sei appuntamenti dell’anno con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, per una stima complessiva di circa 1300 tonnellate di rifiuti raccolti e sottratti all’abbandono su strada.

AMA ricorda ai cittadini che oltre a questi appuntamenti straordinari è possibile avvalersi dei Centri di Raccolta e del servizio di raccolta a domicilio Riciclacasa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.amaroma.it.