Rifiuti, AMA: nei municipi pari consegnate 186 tonnellate di ingombranti

Sono oltre 180, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate dai cittadini nei municipi pari della Capitale nel corso dell’appuntamento di questa mattina con la campagna “AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”. Grazie a questa iniziativa, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio, da inizio 2023 sono già state raccolte quasi 1.000 tonnellate di materiali.

Lo comunica in una nota AMA S.p.A.

Presso le 10 ecostazioni temporanee allestite ad hoc, tutte attrezzate anche per il conferimento dell’olio vegetale o animale usato in cucina, sono stati raccolti i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc) e i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.). In 3 postazioni (via Francesco Caltagirone, via Ambrogio Necchi e via dell’Accademia Peloritana) erano, inoltre, presenti Centri di Raccolta Mobili per il conferimento di altri materiali particolari come pile, toner, farmaci scaduti, contenitori con residui di vernici e solventi. Anche i Centri di Raccolta fissi, inclusi quelli attivi nei municipi dispari, sono rimasti aperti. Tutti i materiali verranno avviati da AMA alle rispettive filiere di recupero. In alcune eco-stazioni gli utenti, grazie alla presenza dei “volontari dei riuso”, hanno potuto consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Bike4City, vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus e ausili sanitari all’associazione Joni & Friends.

“AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo” tornerà, dopo la pausa estiva, domenica 17 settembre nei municipi dispari. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda che sono a disposizione altri due canali, facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta, aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo online sul sito web di AMA. Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e particolari si possono trovare su www.amaroma.it o contattando il numero verde dell’azienda, 800 867 035.