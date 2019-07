Rifiuti, Ama: Raccolte 3.100 tonnellate nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, Ama ha raccolto e avviato a trattamento circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati, dato che, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16mila tonnellate. Prosegue intanto anche oggi nei quattro turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte) il lavoro degli operatori ecologici e dei mezzi per assicurare la regolarità dei servizi di raccolta e rimuovere le residue giacenze di rifiuti attorno ai cassonetti, oramai sempre più circoscritte. Rafforzati i turni di lavoro nelle autorimesse e nelle officine aziendali per garantire la massima efficienza anche domenica. La situazione è in via di normalizzazione.

Nelle ultime ore, Ama è intervenuta in via Gaeta (I municipio), via Innocenzo XIII e via Stampini (XII municipio), circonvallazione Aurelia, via Baldo degli Ubaldi e via San Silverio (XIII municipio), via delle Galline Bianche e su postazioni mirate della via Braccianese (XV municipio). Interventi aggiuntivi con l’ausilio di mezzi speciali (casse ragno, bobcat, ecc.) sono in corso nei municipi III, V, XIV e XV. Oltre alle operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti, prosegue anche il servizio di lavaggio stradale con l’utilizzo di sostanze sanificanti (enzimi igienizzanti abbattiodori). Nelle ultime ore, le autobotti aziendali sono intervenute nell’area di piazzale Clodio, Centocelle, La Rustica, Dragona e Ostia.

La municipalizzata capitolina sta inoltre intensificando e rimodulando i giri di raccolta dedicati ai materiali riciclabili su tutti i quadranti cittadini per sfruttare appieno le piattaforme della filiera della raccolta differenziata, in particolare carta e cartone, che hanno garantito l’apertura per ricevere materiali anche in questo fine settimana.

In tutte le attività ordinarie e straordinarie in corso, Ama resterà impegnata h24, in accordo e coordinamento con Roma Capitale.

Lo comunica Ama in una nota.