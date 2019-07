Rifiuti, Ama: Terminate azioni massive, ora interventi mirati

Le azioni massive di recupero delle giacenze. (provocate dalle consistenti riduzioni delle quantità di rifiuti indifferenziati accolte in impianti di trattamento privati nelle settimane antecedenti l’ordinanza regionale) sono terminate. Lo sforzo messo in campo da Ama d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, ha prodotto il superamento delle criticità che erano comparse a macchia di leopardo e il riallineamento agli standard ordinari di raccolta nei vari quadranti della città.

In questi 15 giorni l’azienda ha collocato complessivamente circa 500 contenitori stradali, sia per i materiali non riciclabili che per i rifiuti differenziabili, laddove necessario. Squadre dedicate hanno effettuato oltre 600 interventi di pulizia e sanificazione in aree sensibili come ospedali, ASL, cliniche, strutture socio-assistenziali, plessi scolastici e asili nido. E’ stato inoltre intensificato il servizio di lavaggio e sanificazione delle strade con autobotti su itinerari mirati, in particolare grandi arterie stradali e vie ad elevata densità commerciale, con l’utilizzo fino ad ora di quasi 300mila litri di liquido igienizzante.

Pur in una situazione normalizzata, anche nel corso del fine settimana restano attivi tutti i presidi aziendali utili a far scattare operazioni ad hoc intorno a singole batterie di conferimento e/o in punti ove dovesse ripresentarsi il deposito illecito di sacchetti. Nelle scorse ore interventi mirati sono stati effettuati in alcuni punti dei municipi XII, XIV e XV. Prosegue anche l’opera di monitoraggio, con la presenza degli agenti accertatori Ama, nelle aree in cui si verifica il fenomeno del “pendolarismo” dei rifiuti, con scarichi indiscriminati intorno alle postazioni di cassonetti. L’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Rocca Cencia lavorerà a pieno regime sia oggi che domani mentre le piattaforme della filiera della raccolta differenziata hanno garantito la regolare ricezione dei materiali, in particolare carta, cartone, plastica e metalli.

“Sono stati giorni complessi per tutti noi- sottolinea la Presidente di Ama Luisa Melara – Rivolgo il mio plauso alle nostre lavoratrici e ai nostri lavoratori che si sono impegnati giorno e notte sul territorio in modo incessante dimostrando professionalità, spirito di sacrificio e senso di appartenenza all’azienda. Ringrazio anche tutti i soggetti e le istituzioni che ci hanno aiutato a svolgere il nostro compito nella massima collaborazione”.