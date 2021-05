Rifiuti, Bordoni (Lega): “Regolamento approvato ma Roma in emergenza”

“I rifiuti sono una risorsa, solo a Roma sono un problema e con la Raggi siamo andati a finire in un vicolo cieco dopo 5 anni di amministrazione che non ha migliorato nulla. È mancato prendere decisioni definitive su infrastrutture, sulla pianificazione e sul rilancio di Ama.”

Così il vicepresidente della Commissione Ambiente capitolina Davide Bordoni intervenendo in Aula sul nuovo Regolamento dei Rifiuti di Roma Capitale dove la Lega ha scelto di astenersi.

“Il Regolamento approvato in Aula – conclude Davide Bordoni – è in parte condivisibile ma la realtà è che sono ancora i cittadini incolpevoli a pagare la tariffa rifiuti più alta d’Italia e il peggiore servizio. Roma non è autosufficiente e dovrebbe puntare a costruire le condizioni per un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti da completarsi all’interno del proprio territorio. Speriamo che il nuovo regolamento possa costituire almeno uno strumento utile per le prossime amministrazioni che certamente dovranno cambiare approccio al problema dei rifiuti.”