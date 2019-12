Rifiuti, Davide Bordoni (Roma Capitale): Roma vittima di una spaventosa inefficienza

“I dati della Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta nel 2019, realizzata dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali e presentata in Campidoglio, certificano in maniera netta e inequivocabile il fallimento della Giunta Raggi.”

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni.

“I dati pubblicati sono impietosi, una grave insufficienza per il trasporto pubblico, l’igiene urbana e la raccolta dei rifiuti. La raccolta in strada peggiora molto per i rifiuti non riciclabili. Il voto dei romani su pulizia e raccolta si attesta tra i 3,4 e il 3,6. Al netto della propaganda grillina, – ‘il vento sta cambiando’ – ma la situazione degenera. La Capitale d’Italia è vittima di una spaventosa inefficienza dei servizi che del resto, è sotto gli occhi di tutti. La latitanza della sindaca Raggi e della sua Giunta, in questione determinati come la gestione dei rifiuti è evidente e acclarata da un’imminente commissariamento. Il vento della propaganda ha portato con sé le sabbie mobili dell’ignoranza e Roma sta pian piano sprofondando.”

È quanto afferma il consigliere Davide Bordoni, consigliere di Roma Capitale Davide Bordoni, segretario d’Aula in Assemblea Capitolina, in merito alla Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali del 2019 presentata questa mattina in Campidoglio.