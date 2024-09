Rifiuti, De Santis – Canale (LCR): “Gualtieri ricostituisca i Nad che ha smantellato”

“Siamo contenti che il Sindaco si sia finalmente svegliato e abbia preso atto che sia necessario eliminare e risolvere la piaga degli sversamenti illegali di rifiuti.

Fino ad oggi, purtroppo, l’unica cosa degna di nota – in negativo, ovviamente – fatta dalla sua Amministrazione è stata smantellare il NAD – Nucleo Ambiente Decoro -, istituito nella scorsa consiliatura e determinante, anche grazie alla collaborazione costante con i cittadini e all’ausilio delle fototrappole, nel ridurre in maniera sostanziale la presenza di discariche del territorio, garantendo il controllo del territorio.

Solo nel 2021 i NAD, grazie all’ausilio di 30 fototrappole sparse sull’intero territorio capitolino, elevarono ben 7000 multe in tutta la città, circa 583 multe al mese, numeri mai raggiunti sotto la Giunta Gualtieri che non ha certamente brillato per questo. elevarono ben 7000 multe in tutta la città, circa 583 multe al mese, numeri mai raggiunti sotto la Giunta Gualtieri che non ha certamente brillato per questo.

Il confronto, d’altronde, è impietoso: nei primi due mesi del 2023 sono state elevate appena 202 multe in tutta la città e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei campi e lungo le strade, specie le più periferiche di fatto, si è intensificato con conseguente degrado ambientale e pericolo di incendi.

Incendi incrementati notevolmente in questo 2024 proprio a causa della presenza di discariche e insediamenti abusivi da sempre mappati dalla Polizia Locale.

Questi periodici sversamenti producono, oltre al danno ambientale e sanitario, anche quello economico, in quanto l’Amministrazione comunale deve sopportare ingenti costi per intervenire per la rimozione dei rifiuti, costi che poi si riversano sui cittadini attraverso i tributi.

In definitiva Gualtieri annuncia di voler agire, ma ormai chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Il Sindaco intervenga e torni sui suoi passi, consentendo un recupero della produttività dell’uso delle fototrappole e restituisca la piena operatività al nucleo dei NAD, che tanto bene hanno fatto alla città, come confermato anche dal rapporto ecomafie di Legambiente del 2022 relativo al 2021″.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

