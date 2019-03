Rifiuti: “Derisi anche dai francesi del quotidiano Le Monde”

“La questione dei rifiuti romani è sempre più di interesse internazionale e, per colpa di questa inconcludente amministrazione grillina, veniamo presi in giro anche dai francesi del quotidiano Le Monde che in un reportage titolano ‘Tutti i rifiuti portano a Roma’. Il che è tutto dire se a darci lezioni di pulizia sono coloro che non hanno nemmeno il bidet, in epoca pentastellata dovevamo subire anche quest’onta.

“Altra figuraccia mondiale per il Sindaco Raggi dopo l’allontanamento con gravissime accuse da parte dell’assessore Montanari e del presidente dell’Ama Bagnacani, tutti personaggi nominati dal mondo grillino, con Roma che ancora non ha una guida per l’Ambiente e per i Rifiuti dopo che anche il magistrato della Corte dei Conti della Valle d’Aosta, Massimiliano Atelli, avrebbe rifiutato l’offerta di sostituire la Montanari.

“Eppure i romani pagano una tariffa rifiuti salatissima, la più alta d’Italia, a fronte di un servizio quasi inesistente e disastroso nonostante l’impegno di molti operatori ecologici che, in questo caos aziendale causato dall’incapacità grillina, vengono sballottati da una parte all’altra della città senza alcuna organizzazione e senza un adeguato piano rifiuti. Raggi inverta la rotta prendendo atto che anche in questo settore ha fallito perché i romani, dopo essere costretti a pagare una Tari molto alta, non possono anche essere sbeffeggiati dal popolo d’oltralpe”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Marco Visconti delegato all’Ambiente di Roma.