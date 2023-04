Rifiuti, Diaco (M5s): “Questa Pasqua rischio degrado come a Natale”

“La coerenza di Gualtieri: se sommergo Roma di rifiuti a Natale, è giusto farlo anche a Pasqua.

Già la situazione nei giorni feriali è pessima, con isole di sacchetti a terra intorno ai secchioni, sversamenti illeciti ovunque, cassonetti smart che fanno flop. Ora si aggiunge pure la chiusura ‘farlocca’ di Rocca Cencia, che il sindaco ha cercato di vendersi come una sua propria iniziativa, ma che invece è stata imposta per legge a causa di un malfunzionamento ai biofiltri. Al di là della pantomima, il dramma è che se si chiude un impianto come Rocca Cencia a ridosso di una festività importante come quella pasquale, il moltiplicarsi del disagio è garantito.

Senza contare il degrado che i picnic di Pasquetta rischiano di portare nelle aree verdi: un’emergenza alla quale dovranno far fronte, nei casi più fortunati, i cittadini e le associazioni di volontari, con poco o nessuno aiuto delle istituzioni”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della Commissione Ambiente.