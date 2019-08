Rifiuti, Figliomeni (FDI): “Raggi sanzioni i rom e non la povera gente”

“In questi giorni, a molti cittadini tra cui tanti anziani, i Vigili Urbani stanno notificando dei verbali per aver lasciato i sacchetti dell’immondizia accanto ai cassonetti stracolmi nel periodo dell’emergenza quando a giugno le strade ed i marciapiedi della città erano letteralmente sommersi di rifiuti. Una situazione da noi di Fratelli d’Italia sempre denunciata e veramente paradossale visto che i grillini, in continuità con quanto fatto dalla sinistra, non adottano alcun provvedimento nei confronti dei rom che, muniti di apposito uncino, continuano ad aprire i sacchetti dei rifiuti e spargerli per terra dappertutto.

“Il Sindaco Raggi, invece di continuare a governare con slogan e prendersela con la povera gente che non aveva altri modi per poter conferire i rifiuti, faccia annullare in autotutela detti verbali ed inizi a prendere provvedimenti concreti contro i veri zozzoni intervenendo urgentemente presso l’Ama per incrementare lo svuotamento dei cassonetti altrimenti la raccolta differenziata continuerà ad essere ferma“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.