Rifiuti, Figliomeni (FDI): “Rischio epidemia, Raggi si dimetta”

“Anche oggi le strade dei nostri quartieri sono invase da rifiuti che, non essendo ritirati dall’Ama e complici le alte temperature, si decompongono ed emanano anche a distanza una puzza tremenda. Ma quello che i romani non possono accettare è l’emergenza sanitaria con il più che fondato rischio di epidemie diffuse visto che accanto alle montagne di rifiuti in strada vi sono topi, vermi, insetti, cinghiali e gabbiani, senza che nessuno prenda adeguati provvedimenti.

“Una responsabilità pazzesca della Raggi e del M5S, che in questi tre anni non hanno fatto nulla sul fronte dell’impiantistica oltre che sulla raccolta differenziata che è ferma alle percentuali degli anni scorsi, ma anche di Zingaretti e del Pd che hanno evidenti responsabilità sulla mancata chiusura del ciclo dei rifiuti oltre che per continuare a fare a scaricabarile con i grillini.

“Altro che inventati e fantomatici complotti. Come Fratelli d’Italia insistiamo affinché il Sindaco Raggi rassegni subito le dimissioni per manifesta incapacità e naturalmente continueremo a chiedere l’intervento del Prefetto per adottare i dovuti ed immediati provvedimenti poiché i romani non meritano di convivere con questo diffuso spettacolo vergognoso e indecoroso“. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.