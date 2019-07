Rifiuti, Figliomeni (FDI): “Una class action a tutela dei cittadini”

“Ormai i rifiuti a Roma sono fuori controllo e non c’è quartiere che non possa “vantare” scene da terzo mondo. Una città ridotta a pattumiera con tutte le problematiche che ne derivano, prima fra tutte la grave situazione igienico-sanitaria denunciata anche dai medici. Aumentano a questo riguardo le “discariche fai da te” perché visto che i rifiuti stanno invadendo le strade e i marciapiedi cittadini, gli ingressi dei portoni e dei negozi, le persone lasciano in giro i sacchetti dell’immondizia che purtroppo tende a moltiplicarsi a causa del mancato passaggio dei mezzi Ama. Oltre che emergenza sanitaria possiamo definirla un interruzione di pubblico servizio che sta creando una situazione di grande allarme sociale.

“Per questo motivo come Fratelli d’Italia, con alcuni colleghi avvocati stiamo predisponendo una “class action”, un particolare procedimento del Codice del Consumo a cui aderiscono più soggetti per la risoluzione di una questione comune, in questo caso in materia di rifiuti, perché ormai la situazione è così degradata e va avanti in maniera sistematica e ciclica da molto tempo senza che l’Amministrazione pentastellata si sia preoccupata di trovare una soluzione definitiva e risolutiva. Su tutto poi, la beffa dell’arrivo delle bollette della Tari, a fronte di un servizio inesistente, motivo per cui cercheremo di dare assistenza ai cittadini nella richiesta di rimborso per il mancato svolgimento del servizio da parte dell’Amministrazione comunale”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.