Rifiuti, Gasparri-Benvenuti (FI): “Ancora emergenza rifiuti durante le festività di Pasqua”

“La Capitale ancora in emergenza rifiuti. Con la prevedibile chiusura domani della discarica di Roccasecca, il management dell’Ama, Roma Capitale e Regione Lazio non hanno ancora a tutt’oggi trovato alcuna soluzione praticabile se non chiedere a Toscana e Abruzzo di accogliere i rifiuti romani. Ciò significa maggiori costi, disagi nel servizio, incremento di TIR sulle strade e quindi maggior impatto ambientale.

E proprio alla vigilia delle festività di Pasqua, quando fisiologicamente la produzione dei rifiuti è maggiore, si rischia un rallentamento della raccolta, cassonetti pieni e spazzatura in strada.”

E’ quanto dichiarano il Sen. Maurizio Gasparri, Coordinatore di Forza Italia a Roma e Piergiorgio Benvenuti, Ex Presidente di Ama ed oggi responsabile della Consulta Ambiente degli azzurri nella Capitale.

“L’attuale Amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, per scongiurare l’emergenza ha chiesto solamente ieri, nel corso di una riunione tecnica alla Pisana, di poter conferire maggiori rifiuti nel TMB di Rocca Cencia, proposta bocciata dall’Amministrazione di Roma Capitale guidata dalla Sindaca Raggi, ed anche la Regione non ha trovato soluzioni. Sta di fatto che ancora una volta a pagarne le spese saranno i cittadini romani, il decoro di una città che durante questa fallimentare amministrazione a guida Raggi non è riuscita a risolvere alcun problema su raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Un fallimento complessivo sul tema dei rifiuti che in cinque anni di amministrazione capitolina ha lasciato la differenziata al palo, incrementato la produzione dei rifiuti e garantendo alla città un pessimo servizi con la Tari fra le più alte d’Italia. Medesime gravi inadempienze da parte della Regione Lazio a guida Zingaretti — concludono gli esponenti di Forza Italia – con l’assenza di una programmazione adeguata per la realizzazione di nuovi, necessari ed inderogabili impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti della Capitale”.