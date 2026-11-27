Una regione a due marce, in cui le province superano gli obiettivi di legge mentre il peso demografico e produttivo della Capitale continua a trascinare verso il basso la media complessiva.

Nel 2025 la raccolta differenziata nel Lazio raggiunge il 56,8%, segnando un incremento di 0,6 punti percentuali rispetto al 2024 e di quasi sei punti rispetto al 51% del 2019, per un totale di 1.686.090 tonnellate (+50mila sul 2024) e una quota pro capite salita da 286,6 a 295,3 chilogrammi annui.

È il quadro delineato dal Rapporto «Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio – Risultati 2025» dell’Arpa Lazio, costruito per il secondo anno consecutivo sulla copertura integrale dei 378 Comuni e dei 5.709.444 abitanti tramite l’applicativo O.R.So. e le dichiarazioni Mud.

Il divario territoriale emerge con chiarezza: escludendo Roma Capitale — che da sola produce il 57% dei rifiuti regionali (oltre 1,68 milioni di tonnellate) e si ferma al 48,8%, in lieve rialzo rispetto al 48,0% dell’anno precedente — il resto del Lazio arriva al 67,4%, superando la soglia normativa del 65%.

I numeri dei capoluoghi, l’aumento dei rifiuti legati al Giubileo e l’appello sugli impianti

Complessivamente sono 217 su 378 i Comuni virtuosi oltre il 65% (uno in più del 2024), con Frosinone unico capoluogo sopra l’asticella al 67,7% (-1,8 punti), davanti a Rieti (55,5%), Viterbo (55,0%), Latina (51,4%) e Roma (48,8%).

Sul fronte della produzione totale, i rifiuti urbani toccano quota 2.968.999 tonnellate (+56mila sul 2024, da 510,2 a 520 chili per abitante), scavalcando di poco il dato pre-pandemico del 2019 (2.967.932 tonnellate) nonostante la stabilità dei residenti: sul risultato incide la popolazione fluttuante e in particolare l’afflusso straordinario di pellegrini e visitatori per il Giubileo 2025, mentre l’indifferenziato cresce di 6.500 tonnellate fino a 1.282.909 ma cala dal 43,8% al 43,2% del totale.

Se l’assessore regionale Fabrizio Ghera collega i progressi al piano da oltre 60 milioni per raccolta e riqualificazione degli impianti, il direttore di Arpa Lazio Tommaso Aureli richiama alla pianificazione strutturale: per ridurre i conferimenti in discarica occorrono chiusura del ciclo impiantistico, rafforzamento del porta a porta e una svolta decisiva della Capitale.

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