Rifiuti, piano straordinario per Pasqua e Pasquetta

AMA, d’intesa con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e in coordinamento con Roma Capitale, ha predisposto servizi mirati: squadre di operatori, su porzioni di territorio definite, effettueranno attività di pronto intervento – spazzamento, raccolta rifiuti, svuotamento cestoni – in considerazione dei flussi previsti di cittadini, sia residenti sia turisti.

Nella domenica di Pasqua saranno svolte attività di presidio su 28 siti di interesse religioso, turistico e commerciale dislocati in tutti i municipi, dal centro storico alla periferia.

Per la giornata del Lunedì dell’Angelo, AMA garantirà invece «presidi mobili» nelle aree esterne ai parchi e ville storiche oggetto del tradizionale picnic delle famiglie, in particolare Villa Borghese, Villa Doria Pamphilij, il Parco degli Acquedotti e il parco dell’Acquedotto Felice. Servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti saranno organizzati, nei vari turni, in tutti Municipi.

“I positivi risultati ottenuti con il presidio delle principali piazze della città durante lo scorso periodo natalizio – ha commentato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi – ci hanno portato alla predisposizione di questo analogo piano straordinario per le festività pasquali concordato con la direzione e il personale di AMA che voglio ringraziare per il lavoro che svolgeranno. Il piano ha l’obiettivo di assicurare, attraverso passaggi intensificati di spazzamento e raccolta dei rifiuti, il decoro nei luoghi che le festività posso rendere più critici”.

Per i dettagli delle aree oggetto di intervento, consultare la pagina dedicata del sito Ama .