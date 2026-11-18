Una nuova filiera verde per dare una seconda vita ai dispositivi medici usati dai cittadini romani. La Capitale entra nel vivo del progetto nazionale “TakeBack: ReMed”, promosso dall’azienda farmaceutica Novo insieme a Roma Capitale, Ama e Federfarma.

L’iniziativa punta a intercettare le centinaia di migliaia di penne preriempite per terapie iniettive che ogni anno finivano nell’indifferenziato. Grazie all’adesione di 158 farmacie romane, gli utenti potranno ritirare gratuitamente un kit informativo con apposite buste — capaci di ospitare dalle 10 alle 15 penne ciascuna — per riconsegnare i dispositivi esauriti, con un obiettivo di rientro stimato intorno al 25%.

Il meccanismo operativo affida ad Ama il compito di prelevare i contenitori raccolti nelle farmacie con cadenza generalmente bimestrale, parallelamente al consueto ritiro dei medicinali scaduti. Una volta stoccati, i dispositivi verranno inviati negli impianti specializzati in Danimarca per essere trasformati in materie prime seconde: fino all’85% dei componenti può infatti essere rigenerato per produrre oggetti di uso quotidiano come sedie, lampade e vasi. Un modello già sperimentato con successo in diversi Paesi — tra cui il Regno Unito, dove le emissioni legate allo smaltimento sono crollate dell’88%, passando da 26 a 3 grammi di CO2 per unità.

Soddisfazione trasversale tra i promotori dell’iniziativa. L’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi sottolinea la necessità di bilanciare sicurezza clinica e tutela ambientale portando l’economia circolare nel settore sanitario, mentre il presidente di Ama Bruno Manzi evidenzia i benefici misurabili della sinergia tra istituzioni e territorio.

Sulla stessa linea Adamo Ruscelli di Novo Italia, che inquadra il progetto nella strategia globale “Circular for zero” al 2045, e i vertici dei farmacisti romani — Matteo Sonnino per Federfarma e Valeria Annecchiarico per l’Ordine — che richiamano l’approccio “One Health”, legando la prevenzione sanitaria alla salvaguardia dell’ecosistema.

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