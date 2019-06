Rifiuti: Schiuma-Belluzzo (FDI): Cittadini infuriati, Municipio V è sommerso. Emergenza era prevedibile

“L’emergenza di questi giorni era prevedibile da mesi. Gli impianti, come i mezzi di raccolta, hanno bisogno di manutenzione ciclica: oggi non riescono ne’ a smaltire, ne’ a raccogliere, con il risultato che i quartieri piu’ popolosi oggi sono sommersi di rifiuti. Siamo assediati dalle proteste di cittadini infuriati. Il Municipio V sembra una gigantesca discarica, in tutti i quartieri che lo compongono. Noi non possiamo che denunciare le situazioni piu’ gravi nel territorio di nostra competenza e sollecitare il Presidente del Municipio Boccuzzi, nel chiedere all’Ama piu’ straordinari in questo quadrante della citta’, visto che nel centro storico ci riescono”.

Lo dichiarano in una nota Fabio Sabbatani Schiuma e Christian Belluzzo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Gruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio V.

“Abbiamo predisposto -conclude la nota-. una serie di segnalazioni e question time sui casi piu’ urgenti e gravi di accatastamento di rifiuti, che con il passar dei giorni e il caldo, potrebbero scatenare ancor piu’ gravi problemi igienico sanitari, odori nauseabondi e presenza di ratti compresi”.